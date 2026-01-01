NZBGet er en højtydende Usenet-binær-downloader skrevet i C++, designet til maksimal gennemstrømning og minimal CPU- og hukommelsesbrug. Den downloader NZB-filer fra Usenet-servere, reparerer ufuldstændige indlæg med PAR2, pakker RAR-arkiver ud og overfører de endelige filer til efterbehandlingsscripts eller Arr-applikationer – alt sammen fra en responsiv web-brugerflade, der kører på stort set enhver hardware.

Selv-hosting af NZBGet på en VPS holder dine downloads kørende 24/7 på et hurtigt netværk uden at optage en hjemme-pc. Den passer naturligt sammen med Sonarr, Radarr, Lidarr og andre automatiseringsværktøjer, der overfører NZB-URL'er via dens REST API.