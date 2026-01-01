Installer NZBGet med enkeltklikinstallation
Effektiv Usenet-binærnedlaster skrevet i C++ med en poleret webbrugerflade og et bredt automatiseringsøkosystem.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med NZBGet
NZBGet er en højtydende Usenet-binær-downloader skrevet i C++, designet til maksimal gennemstrømning og minimal CPU- og hukommelsesbrug. Den downloader NZB-filer fra Usenet-servere, reparerer ufuldstændige indlæg med PAR2, pakker RAR-arkiver ud og overfører de endelige filer til efterbehandlingsscripts eller Arr-applikationer – alt sammen fra en responsiv web-brugerflade, der kører på stort set enhver hardware.
Selv-hosting af NZBGet på en VPS holder dine downloads kørende 24/7 på et hurtigt netværk uden at optage en hjemme-pc. Den passer naturligt sammen med Sonarr, Radarr, Lidarr og andre automatiseringsværktøjer, der overfører NZB-URL'er via dens REST API.
Vigtige funktioner i NZBGet
Brancheførende gennemstrømning
C++ kodebase mætter hurtige Usenetforbindelser med minimal CPU- og hukommelsesoverhead, hvilket giver plads til andre tjenester på den samme VPS.
PAR2 reparation og udpakning
Automatisk verifikation, reparation af beskadigede indlæg og RAR/RAR5-udpakning, så færdige downloads lander i dit bibliotek, klar til brug.
Servarr-klar REST API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr og lignende værktøjer overleverer NZB'er direkte via den velunderstøttede JSON-RPC API.
Kraftfuld efterbehandling
Hook-scripts på hvert download-trin lader dig udløse mediebiblioteksscanninger, notifikationer, transkodning eller enhver brugerdefineret arbejdsgang pr. kategori.
Responsiv webbrugerflade
Ren browsergrænseflade med køstyring, serverstatistik og fuld konfigurationsadgang – fungerer problemfrit på desktop og mobil.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre NZBGet
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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