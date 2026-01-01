Installer Dawarich med enkeltklikinstallation.
Selvhostet alternativ til Google Timeline til sporing og visualisering af din komplette lokationshistorik på et interaktivt kort.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Dawarich
Dawarich er et selv-hostet alternativ til Google Tidslinje, der giver dig fuld kontrol over din lokationshistorik. Importer data fra Google Maps Tidslinje-eksport, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-filer og andre kilder for at opbygge en fyldig, søgbar oversigt over alle de steder, du har været.
Platformen visualiserer dine bevægelser som interaktive kort med varmekort, ruter og 'fog-of-war'-overlejringer. Indbyggede statistikker viser besøgte lande, udforskede byer og tilbagelagt distance, mens rejseværktøjer lader dig annotere rejser med fotos og noter. Familiedeling af lokation med individuelle privatlivskontroller gør den velegnet til husstandsbrug. Selv-hosting holder følsomme lokationsdata udelukkende på din egen infrastruktur, væk fra Google og andre tredjeparter.
Vigtige funktioner i Dawarich
Flerkildeimport
Importer lokationsdata fra Google Maps Tidslinje, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-filer og mere for at opbygge en komplet historisk oversigt.
Interaktive kortvisninger
Udforsk din historik som heatmaps, rutelinjer og fog-of-war-overlejringer på et fuldt interaktivt kort med tilpasselige lag.
Rejsestatistik
Se hvor mange lande og byer du har besøgt, hvor langt du har rejst, og spor hvor mange dage du har tilbragt i hvert land.
Fotointegration
Forbind Immich eller Photoprism for at lægge geotaggede billeder over på kortet og forbinde minder med specifikke ture og steder.
Familielokationsdeling
Del din placering med familiemedlemmer, med individuelle privatlivsindstillinger, så hver person selv bestemmer, hvad de deler.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Dawarich
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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