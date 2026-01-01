Dawarich er et selv-hostet alternativ til Google Tidslinje, der giver dig fuld kontrol over din lokationshistorik. Importer data fra Google Maps Tidslinje-eksport, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-filer og andre kilder for at opbygge en fyldig, søgbar oversigt over alle de steder, du har været.

Platformen visualiserer dine bevægelser som interaktive kort med varmekort, ruter og 'fog-of-war'-overlejringer. Indbyggede statistikker viser besøgte lande, udforskede byer og tilbagelagt distance, mens rejseværktøjer lader dig annotere rejser med fotos og noter. Familiedeling af lokation med individuelle privatlivskontroller gør den velegnet til husstandsbrug. Selv-hosting holder følsomme lokationsdata udelukkende på din egen infrastruktur, væk fra Google og andre tredjeparter.