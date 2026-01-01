Op til 70% rabat på Dawarich

Installer Dawarich med enkeltklikinstallation.

Selvhostet alternativ til Google Timeline til sporing og visualisering af din komplette lokationshistorik på et interaktivt kort.

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AI-administreret VPS
40,99  kr. /md.
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Installer Dawarich med enkeltklikinstallation.

Vælg en VPS-pakke til Dawarich

69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Dawarich

Dawarich er et selv-hostet alternativ til Google Tidslinje, der giver dig fuld kontrol over din lokationshistorik. Importer data fra Google Maps Tidslinje-eksport, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-filer og andre kilder for at opbygge en fyldig, søgbar oversigt over alle de steder, du har været.

Platformen visualiserer dine bevægelser som interaktive kort med varmekort, ruter og 'fog-of-war'-overlejringer. Indbyggede statistikker viser besøgte lande, udforskede byer og tilbagelagt distance, mens rejseværktøjer lader dig annotere rejser med fotos og noter. Familiedeling af lokation med individuelle privatlivskontroller gør den velegnet til husstandsbrug. Selv-hosting holder følsomme lokationsdata udelukkende på din egen infrastruktur, væk fra Google og andre tredjeparter.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Dawarich

Flerkildeimport

Importer lokationsdata fra Google Maps Tidslinje, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-filer og mere for at opbygge en komplet historisk oversigt.

Interaktive kortvisninger

Udforsk din historik som heatmaps, rutelinjer og fog-of-war-overlejringer på et fuldt interaktivt kort med tilpasselige lag.

Rejsestatistik

Se hvor mange lande og byer du har besøgt, hvor langt du har rejst, og spor hvor mange dage du har tilbragt i hvert land.

Fotointegration

Forbind Immich eller Photoprism for at lægge geotaggede billeder over på kortet og forbinde minder med specifikke ture og steder.

Familielokationsdeling

Del din placering med familiemedlemmer, med individuelle privatlivsindstillinger, så hver person selv bestemmer, hvad de deler.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Dawarich

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

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