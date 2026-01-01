Udrul Imaginary med étklikinstallation.
Hurtig, skalerbar HTTP-mikrotjeneste til højtydende billedbehandling drevet af libvips.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Imaginary
Imaginary er en open source HTTP-mikrotjeneste skrevet i Go, der udfører højtydende billedbehandlingsoperationer såsom ændring af størrelse, beskæring, rotation, vandmærkning, formatkonvertering og smart beskæring. Understøttet af libvips behandler den billeder flere gange hurtigere end ImageMagick eller GraphicsMagick, samtidig med at den bruger betydeligt mindre hukommelse.
Selv-hosting af Imaginary på din VPS giver dig en privat billedbehandlingstjeneste med lav latenstid til dine egne hjemmesider, mobilapps og pipelines, uden gebyrer pr. anmodning og uden tredjepartsdataeksponering. Den er klar til at blive integreret via en simpel HTTP API og understøtter API-nøgleautorisation, URL-signering, begrænsning og CORS for sikker offentlig eksponering.
Vigtige funktioner i Imaginary
libvips-ydeevne
Behandl JPEG-, PNG-, WEBP-, HEIF- og TIFF-billeder op til 8 gange hurtigere end ImageMagick med et lavt hukommelsesforbrug.
Avancerede billedoperationer
Tilpas størrelse, beskær, smart-beskær, roter, zoom, vandmærk, slør og konverter formater via et enkelt HTTP-slutpunkt pr. handling.
Pipelinetransformationer
Kæd flere uafhængige billedtransformationer sammen i én HTTP-anmodning for at gengive afledte versioner uden ekstra netværkskald.
API-nøgle og URL-signering
Beskyt tjenesten med API-nøgleautorisation og HMAC URL-signaturer for at forhindre misbrug, når den udsættes for offentlige klienter.
Samtidighedsbegrænsning
Indbygget HTTP-begrænsning begrænser samtidige anmodninger pr. sekund for at holde tjenesten responsiv under stor trafik.
Fjern-URL-kilder
Hent og behandl billeder direkte fra eksterne HTTP-kilder eller en monteret lokal mappe ved hjælp af forespørgselsparametre.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Imaginary
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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