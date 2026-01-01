Imaginary er en open source HTTP-mikrotjeneste skrevet i Go, der udfører højtydende billedbehandlingsoperationer såsom ændring af størrelse, beskæring, rotation, vandmærkning, formatkonvertering og smart beskæring. Understøttet af libvips behandler den billeder flere gange hurtigere end ImageMagick eller GraphicsMagick, samtidig med at den bruger betydeligt mindre hukommelse.

Selv-hosting af Imaginary på din VPS giver dig en privat billedbehandlingstjeneste med lav latenstid til dine egne hjemmesider, mobilapps og pipelines, uden gebyrer pr. anmodning og uden tredjepartsdataeksponering. Den er klar til at blive integreret via en simpel HTTP API og understøtter API-nøgleautorisation, URL-signering, begrænsning og CORS for sikker offentlig eksponering.