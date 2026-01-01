Moodle er verdens mest populære open source læringsstyringssystem, som 489 millioner brugere stoler på fordelt på over 152.000+ websteder i 236 lande. Det giver undervisere og træningsteams alt, hvad de har brug for: kursusoprettelse, quizzer og vurderinger, fagfællebedømmelser, diskussionsfora, karakterstyring og mobiladgang – alt sammen under én selvhostet platform. Med WCAG 2.1 AA-tilgængelighedsoverholdelse og over 2.000 plugins tilpasser Moodle sig ethvert læringsmiljø fra K-12-skoler til virksomheders uddannelsesafdelinger.

Selvhosting af Moodle på din VPS eliminerer licensgebyrer pr. bruger og giver dig fuldt ejerskab over kursusindhold og elevdata. Du kan installere brugerdefinerede plugins, anvende brandede temaer og integrere med eksisterende autentificeringssystemer uden begrænsninger pålagt af hostede LMS-udbydere.