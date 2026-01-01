Installer Moodle med et-klik-installation
Verdens mest populære open source LMS, brugt af 489 millioner brugere til onlinekurser, vurderinger og træning.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Moodle
Moodle er verdens mest populære open source læringsstyringssystem, som 489 millioner brugere stoler på fordelt på over 152.000+ websteder i 236 lande. Det giver undervisere og træningsteams alt, hvad de har brug for: kursusoprettelse, quizzer og vurderinger, fagfællebedømmelser, diskussionsfora, karakterstyring og mobiladgang – alt sammen under én selvhostet platform. Med WCAG 2.1 AA-tilgængelighedsoverholdelse og over 2.000 plugins tilpasser Moodle sig ethvert læringsmiljø fra K-12-skoler til virksomheders uddannelsesafdelinger.
Selvhosting af Moodle på din VPS eliminerer licensgebyrer pr. bruger og giver dig fuldt ejerskab over kursusindhold og elevdata. Du kan installere brugerdefinerede plugins, anvende brandede temaer og integrere med eksisterende autentificeringssystemer uden begrænsninger pålagt af hostede LMS-udbydere.
Vigtige funktioner i Moodle
Kursusbygger
Træk-og-slip kursusorganisering med understøttelse af videoer, SCORM-pakker, quizzer, opgaver og interaktive aktiviteter i én samlet editor.
Vurderingsværktøjer
Quizzer, ligevurderinger, rubrikbaseret bedømmelse og automatiseret feedback giver undervisere fleksible måder at evaluere og spore elevernes fremskridt på.
Samarbejdsfunktioner
Diskussionsfora, chatrum, wikier og indbygget videokonferenceintegration letter aktiv læring og gruppeinteraktion i enhver skala.
Analyse og rapportering
Tilpasselige rapporter sporer kursusgennemførelse, quizresultater og engagementmålinger, så undervisere tidligt kan identificere elever i vanskeligheder.
Pluginøkosystem
Over 2.000 plugins udvider Moodle med gamification, tredjeparts-integrationer, tilpassede aktivitetstyper og specialiserede vurderingsformater.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Moodle
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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