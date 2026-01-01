Sharkey er en upstream-sporende fork af Misskey, der leverer en poleret social oplevelse til fediverset. Den taler ActivityPub nativt, så dit fællesskab kan følge og interagere med konti på Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed og resten af det fødererede netværk uden nogen broer.

Sammenlignet med upstream Misskey tilføjer Sharkey fødereret indlægsredigering, fødererede profilbaggrunde, Mastodon klient API-kompatibilitet og snesevis af UX-forbedringer drevet af fællesskabsfeedback. Selv-hosting af Sharkey på din egen VPS holder din tidslinje, medier og følgergraf fuldt ud under din kontrol, uden at nogen platformsejer bestemmer, hvem du kan nå.