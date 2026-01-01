Installer Sharkey med et-klik-installation.
Fødereret mikrobloggingserver baseret på Misskey med forbedret ydeevne, Mastodon API-understøttelse og moderne brugeroplevelse.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Sharkey
Sharkey er en upstream-sporende fork af Misskey, der leverer en poleret social oplevelse til fediverset. Den taler ActivityPub nativt, så dit fællesskab kan følge og interagere med konti på Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed og resten af det fødererede netværk uden nogen broer.
Sammenlignet med upstream Misskey tilføjer Sharkey fødereret indlægsredigering, fødererede profilbaggrunde, Mastodon klient API-kompatibilitet og snesevis af UX-forbedringer drevet af fællesskabsfeedback. Selv-hosting af Sharkey på din egen VPS holder din tidslinje, medier og følgergraf fuldt ud under din kontrol, uden at nogen platformsejer bestemmer, hvem du kan nå.
Vigtige funktioner i Sharkey
ActivityPub-føderation
Opret forbindelse til Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed og enhver anden ActivityPub-server for at nå hele fediverset fra din egen instans.
Mastodon API-kompatibel
Brug enhver tredjeparts Mastodon-klient til at poste og browse, mens du stadig drager fordel af Misskey-lignende funktioner i baggrunden.
Brugerdefinerede emojis og reaktioner
Upload serverdækkende tilpassede emojis, og reager på ethvert opslag med dem, hvilket forvandler tidslinjer til udtryksfulde samtaler ud over almindelig tekst.
Fødereret efterredigering
Rediger dine indlæg efter udgivelse, og få ændringen til at sprede sig problemfrit til fjerninstanser, med fuld redigeringshistorik bevaret.
Antenner og lister
Byg nøgleordsbaserede antenner og kuraterede brugerlister for at filtrere tidslinjer, følge emner og aldrig gå glip af opslag, der er vigtige for dig.
Styr mediehåndtering
Organiser uploadede billeder, videoer og filer i et indbygget Drev med mapper, søgning og genbrug på tværs af opslag og profilaktiver.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Sharkey
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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