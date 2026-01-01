Crontab UI er en open source Node.js webapplikation, der erstatter fejlbehæftet manuel crontab-redigering med en sikker, visuel grænseflade. Tilføjelse, sletning, pause og genoptagelse af jobs kræver et enkelt klik, og hver ændring valideres, før den anvendes, så en tastefejl ikke længere lægger alle dine planlagte opgaver ned på én gang.

Selv-hosting af Crontab UI på din egen VPS giver dig et privat kontrolpanel til hundredvis af cron-jobs med fejl-logs pr. job, automatiske sikkerhedskopier før risikable operationer og import/eksport for at replikere den samme tidsplan på tværs af flere maskiner. Indbygget HTTP basic authentication holder grænsefladen beskyttet uden at kræve en ekstern reverse proxy eller identitetsudbyder.