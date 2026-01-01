Udrul Crontab UI med enkeltklikinstallation.
Webbaseret grænseflade til sikker administration af cron-job med import, eksport, backup og HTTP-autentificering.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Crontab UI
Crontab UI er en open source Node.js webapplikation, der erstatter fejlbehæftet manuel crontab-redigering med en sikker, visuel grænseflade. Tilføjelse, sletning, pause og genoptagelse af jobs kræver et enkelt klik, og hver ændring valideres, før den anvendes, så en tastefejl ikke længere lægger alle dine planlagte opgaver ned på én gang.
Selv-hosting af Crontab UI på din egen VPS giver dig et privat kontrolpanel til hundredvis af cron-jobs med fejl-logs pr. job, automatiske sikkerhedskopier før risikable operationer og import/eksport for at replikere den samme tidsplan på tværs af flere maskiner. Indbygget HTTP basic authentication holder grænsefladen beskyttet uden at kræve en ekstern reverse proxy eller identitetsudbyder.
Vigtige funktioner i Crontab UI
Sikker jobredigering
Tilføj, rediger, sæt på pause, genoptag og slet cronjobber via en valideret brugerflade i stedet for at risikere syntaksfejl i rå crontab-filer.
Import og eksport
Importer en eksisterende crontab på få sekunder, og eksporter din fulde konfiguration for at genimplementere den samme tidsplan på andre maskiner uden SSH.
Automatiske sikkerhedskopier
Crontab UI opretter en sikkerhedskopi før hver import og lader dig tage et øjebliksbillede og gendanne dine jobs efter behov for at rette fejl.
Fejllogfiler pr. job
Hvert planlagt job skriver sin egen fejllog, så du kan gennemgå fejl og fejlfinde problemer uden at søge i en delt systemlog.
Mailing og hooks
Konfigurer e-mailnotifikationer eller webhook-callbacks pr. job for at advare dit team eller udløse downstream-automatisering efter hver kørsel.
HTTP-autentificering
Beskyt webbrugerfladen med indbygget grundlæggende godkendelse, så kun autoriserede brugere kan se eller ændre dine planlagte opgaver.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Crontab UI
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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