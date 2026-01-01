Udrul måske med ét-klik-installation
Open source-app til personlig økonomi og formueforvaltning, der holder dine finansielle data udelukkende på din server.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Maybe
Maybe er en fuldt open source-platform til personlig økonomi og formueforvaltning, der oprindeligt blev bygget som en venturefinansieret startup og senere udgivet under AGPLv3. Den samler bankkonti, investeringsporteføljer, ejendomme og forpligtelser i ét dashboard med nettoværdisporing, transaktionskategorisering og budgetplanlægning. Valgfri OpenAI-integration tilføjer AI-drevne finansielle indsigter uden at gøre dem obligatoriske.
At implementere Maybe på din egen VPS betyder, at dine følsomme finansielle data aldrig passerer gennem tredjepartsservere, du undgår tilbagevendende SaaS-gebyrer, og du bevarer fulde eksport- og tilpasningsmuligheder, som kommercielle platforme begrænser.
Vigtige funktioner i Maybe
Nettoformuesporing
Saml alle konti og aktiver i ét dashboard med historiske tendenser og understøttelse af flere valutaer.
Investeringsportefølje
Overvåg aktier, krypto og andre investeringer med automatisk synkronisering fra store mæglerhuse og realtidsopdateringer.
Transaktionskategorisering
Smarte regler og valgfri AI-drevet automatisering klassificerer udgifter, så budgetterne forbliver nøjagtige uden manuel indsats.
Fuldstændig databeskyttelse
Finansielle data ligger kun på din VPS – ingen tredjepartsadgang, ingen reklameanalyse, ingen SaaS-abonnementsgebyrer.
AI Finansielle Indsigter
Medbring din egen OpenAI API-nøgle for at låse op for samtalebaseret finansiel rådgivning og automatiserede kategoriseringsforslag.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Maybe
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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