Maybe er en fuldt open source-platform til personlig økonomi og formueforvaltning, der oprindeligt blev bygget som en venturefinansieret startup og senere udgivet under AGPLv3. Den samler bankkonti, investeringsporteføljer, ejendomme og forpligtelser i ét dashboard med nettoværdisporing, transaktionskategorisering og budgetplanlægning. Valgfri OpenAI-integration tilføjer AI-drevne finansielle indsigter uden at gøre dem obligatoriske.

At implementere Maybe på din egen VPS betyder, at dine følsomme finansielle data aldrig passerer gennem tredjepartsservere, du undgår tilbagevendende SaaS-gebyrer, og du bevarer fulde eksport- og tilpasningsmuligheder, som kommercielle platforme begrænser.