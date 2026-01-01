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Distribueret tidsseriedatabase og Prometheus fjernlagerbackend bygget hos Uber til metrikker i global skala.

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400 GB NVMe-diskplads
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40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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400 GB NVMe-diskplads
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NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
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Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med M3DB

M3DB er en open source distribueret tidsseriedatabase, der oprindeligt blev bygget hos Uber til at indtage, lagre og forespørge milliarder af metrics i sekundet på tværs af tusindvis af værter. Den parrer en indlejret etcd-understøttet koordinator med en højkomprimerende TSDB-motor, der er formålsbygget til overvågningsarbejdsbelastninger, og eksponerer en Prometheus-kompatibel fjernlæse- og fjernskrive-API samt PromQL-forespørgsler via m3coordinator på port 7201.

Selvhosting af M3DB på din egen VPS giver dig langsigtet, omkostningseffektiv opbevaring til Prometheus- og Graphite-metrics, fuld kontrol over navneområder og replikering, og en enkelt binær, der kan skalere fra en enkelt node til en global multizone-klynge, efterhånden som dine data vokser.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i M3DB

Prometheus fjernlager

Brug M3DB som en drop-in langtidsbackend til Prometheus via fjernlæsning og fjernskrivning, og bevar derved årsmetrikker uden sampling.

PromQL forespørgselsmotor

Forespørg lagrede metrics med native PromQL via m3coordinator, hvilket gør M3DB kompatibel med Grafana og eksisterende Prometheus-dashboards.

Højkomprimeret TSDB

En specialbygget kolonnebaseret lagringsmotor med Gorilla-lignende komprimering holder diskforbruget lavt, selv ved millioner af aktive tidsserier.

Konfigurerbare navneområder

Definer flere navneområder med uafhængig opbevaring, blokstørrelser og opløsning for at afveje hurtige forespørgsler mod langtidslagringsomkostninger.

Indlejret etcd

Enkeltknudebilledet leveres med indlejret etcd til klyngens topologi og placering, hvilket fjerner behovet for en ekstern koordineringstjeneste.

Grafitindtag

Indbygget Graphite Carbon-indlæsning giver teams mulighed for at konsolidere Graphite- og Prometheus-målinger i ét lagringslag med en samlet forespørgsels-API.

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Start med et enkelt klik

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Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

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