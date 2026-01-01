M3DB er en open source distribueret tidsseriedatabase, der oprindeligt blev bygget hos Uber til at indtage, lagre og forespørge milliarder af metrics i sekundet på tværs af tusindvis af værter. Den parrer en indlejret etcd-understøttet koordinator med en højkomprimerende TSDB-motor, der er formålsbygget til overvågningsarbejdsbelastninger, og eksponerer en Prometheus-kompatibel fjernlæse- og fjernskrive-API samt PromQL-forespørgsler via m3coordinator på port 7201.

Selvhosting af M3DB på din egen VPS giver dig langsigtet, omkostningseffektiv opbevaring til Prometheus- og Graphite-metrics, fuld kontrol over navneområder og replikering, og en enkelt binær, der kan skalere fra en enkelt node til en global multizone-klynge, efterhånden som dine data vokser.