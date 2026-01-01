Udrul M3DB med et-klik-installation.
Distribueret tidsseriedatabase og Prometheus fjernlagerbackend bygget hos Uber til metrikker i global skala.
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Hvad du kan bygge med M3DB
M3DB er en open source distribueret tidsseriedatabase, der oprindeligt blev bygget hos Uber til at indtage, lagre og forespørge milliarder af metrics i sekundet på tværs af tusindvis af værter. Den parrer en indlejret etcd-understøttet koordinator med en højkomprimerende TSDB-motor, der er formålsbygget til overvågningsarbejdsbelastninger, og eksponerer en Prometheus-kompatibel fjernlæse- og fjernskrive-API samt PromQL-forespørgsler via m3coordinator på port 7201.
Selvhosting af M3DB på din egen VPS giver dig langsigtet, omkostningseffektiv opbevaring til Prometheus- og Graphite-metrics, fuld kontrol over navneområder og replikering, og en enkelt binær, der kan skalere fra en enkelt node til en global multizone-klynge, efterhånden som dine data vokser.
Vigtige funktioner i M3DB
Prometheus fjernlager
Brug M3DB som en drop-in langtidsbackend til Prometheus via fjernlæsning og fjernskrivning, og bevar derved årsmetrikker uden sampling.
PromQL forespørgselsmotor
Forespørg lagrede metrics med native PromQL via m3coordinator, hvilket gør M3DB kompatibel med Grafana og eksisterende Prometheus-dashboards.
Højkomprimeret TSDB
En specialbygget kolonnebaseret lagringsmotor med Gorilla-lignende komprimering holder diskforbruget lavt, selv ved millioner af aktive tidsserier.
Konfigurerbare navneområder
Definer flere navneområder med uafhængig opbevaring, blokstørrelser og opløsning for at afveje hurtige forespørgsler mod langtidslagringsomkostninger.
Indlejret etcd
Enkeltknudebilledet leveres med indlejret etcd til klyngens topologi og placering, hvilket fjerner behovet for en ekstern koordineringstjeneste.
Grafitindtag
Indbygget Graphite Carbon-indlæsning giver teams mulighed for at konsolidere Graphite- og Prometheus-målinger i ét lagringslag med en samlet forespørgsels-API.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre M3DB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
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Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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