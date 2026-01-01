Scoold er en open source spørgsmål og svar- og videndelingsplatform inspireret af Stack Overflow, specialbygget til teams, skoler og organisationer, der har brug for et struktureret sted til at indsamle spørgsmål, svar og intern viden. Den enkelt-JAR Spring Boot frontend er parret med Para backend, som håndterer autentificering, søgning og persistens og leveres bundtet i denne implementering med et indlejret H2-lager klar til brug ved første opstart.

Selv-hosting af Scoold holder hvert spørgsmål, svar, stemme og brugeridentitet på din egen VPS i stedet for en tredjeparts SaaS spørgsmål og svar-tjeneste. Der er ingen gebyrer pr. plads, ingen leverandørbinding på din vidensbase, og Apache 2.0-licensen lader dig tilpasse afstemningsregler, badges, rum og autentificeringsudbydere, så de matcher, hvordan dit team faktisk arbejder.