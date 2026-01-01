Udrul Scoold med et-klik-installation
Selvhostet Stack Overflow-lignende Q og A-platform til teams, klasselokaler og intern videndeling.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Scoold
Scoold er en open source spørgsmål og svar- og videndelingsplatform inspireret af Stack Overflow, specialbygget til teams, skoler og organisationer, der har brug for et struktureret sted til at indsamle spørgsmål, svar og intern viden. Den enkelt-JAR Spring Boot frontend er parret med Para backend, som håndterer autentificering, søgning og persistens og leveres bundtet i denne implementering med et indlejret H2-lager klar til brug ved første opstart.
Selv-hosting af Scoold holder hvert spørgsmål, svar, stemme og brugeridentitet på din egen VPS i stedet for en tredjeparts SaaS spørgsmål og svar-tjeneste. Der er ingen gebyrer pr. plads, ingen leverandørbinding på din vidensbase, og Apache 2.0-licensen lader dig tilpasse afstemningsregler, badges, rum og autentificeringsudbydere, så de matcher, hvordan dit team faktisk arbejder.
Vigtige funktioner i Scoold
Stack Overflow arbejdsflow
Afstemning, accepterede svar, omdømme, badges og tags giver bidragydere det samme velkendte spørgsmål-og-svar-flow som det offentlige Stack Overflow, uden indlæringskurve for nye teammedlemmer.
Rum til teams
Gruppér spørgsmål og brugere i isolerede rum, så udvikling, support og HR kan dele en enkelt Scoold-installation, uden at deres indhold blandes sammen.
Medfølgende Para backend
Para-applikationsserveren implementeres sammen med Scoold og auto-initialiseres ved første opstart, så autentificering, søgning og lagring fungerer uden videre uden separat opsætning.
Socialt og LDAP-login
Log ind med Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, eller e-mail og adgangskode — vælg de identitetsudbydere din organisation allerede bruger uden at skrive brugerdefineret godkendelseskode.
Markdown og kodeblokke
GitHub-flavored markdown med syntaksfremhævede kodeblokke, tabeller, opgavelister og emoji gør Scoold til et naturligt valg for ingeniørteams, der dokumenterer tekniske problemer og løsninger.
REST API og webhooks
En OpenAPI 3.0 REST-grænseflade og signerede webhooks lader dig programmere rapportering, importere ældre Q&A-indhold og integrere Scoold med chat, Zapier eller din egen automatisering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Scoold
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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