Dockge er en fokuseret, selvhostet Docker Compose stack-manager bygget af skaberen af Uptime Kuma. I stedet for at forsøge at administrere hver enkelt Docker-primitiv, gør den én ting godt: den lader dig oprette, redigere, starte, stoppe og slette Compose-stacks via en hurtig, responsiv webgrænseflade. Den indbyggede YAML-editor har syntaksfremhævning og realtidsvalidering, og du kan konvertere eksisterende docker run-kommandoer til Compose-format på få sekunder.

At gemme stacks som almindelige filer på disken betyder, at Dockge passer naturligt ind i enhver backup- eller versionsstyrings-workflow. Selvhosting holder din infrastrukturkonfiguration privat og giver dig en vedvarende administrationsgrænseflade, der altid er tilgængelig, selv når du er væk fra terminalen.