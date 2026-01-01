Implementer Dockge med et-klik-installation
Reaktiv selvhostet brugerflade til administration af Docker Compose-stakke uden at røre kommandolinjen.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Dockge
Dockge er en fokuseret, selvhostet Docker Compose stack-manager bygget af skaberen af Uptime Kuma. I stedet for at forsøge at administrere hver enkelt Docker-primitiv, gør den én ting godt: den lader dig oprette, redigere, starte, stoppe og slette Compose-stacks via en hurtig, responsiv webgrænseflade. Den indbyggede YAML-editor har syntaksfremhævning og realtidsvalidering, og du kan konvertere eksisterende docker run-kommandoer til Compose-format på få sekunder.
At gemme stacks som almindelige filer på disken betyder, at Dockge passer naturligt ind i enhver backup- eller versionsstyrings-workflow. Selvhosting holder din infrastrukturkonfiguration privat og giver dig en vedvarende administrationsgrænseflade, der altid er tilgængelig, selv når du er væk fra terminalen.
Vigtige funktioner i Dockge
Interaktiv YAMLeditor
Syntaksfremhævning og live-validering gør det nemt at skrive og opdatere Compose-filer direkte i browseren.
Realtids logstreaming
Containerlogfiler streames live i brugerfladen, så du kan overvåge opstart, fejl og output uden at åbne en terminal.
docker run converter
Indsæt enhver docker run-kommando, og Dockge konverterer den automatisk til en klar-til-brug docker-compose.yaml.
Filbaseret staklager
Alle Compose-filer gemmes som almindelige filer på disk, hvilket gør sikkerhedskopiering og versionskontrol ligetil.
Letvægtsaftryk
Minimalt ressourceforbrug frigør CPU og hukommelse til de applikationer, du faktisk administrerer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Dockge
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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