Euro-Office DocumentServer er en open source online kontorpakke, der muliggør browserbaseret samarbejdsredigering af DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP- og PDF-formater på din egen infrastruktur. Bygget på den AGPL-licenserede ONLYOFFICE DocumentServer-kodebase og rebrandet for europæisk digital suverænitet, fungerer den som en drop-in samarbejdsredigeringsbackend til platforme som Nextcloud og ownCloud.

Selv-hosting af Euro-Office DocumentServer holder hvert dokument, hver redigeringssession og hvert integrationskald inde i din VPS — ingen tredjeparts cloud rører indholdet. JWT-token-autentificering sikrer API'en som standard, og den medfølgende implementering leveres med PostgreSQL, RabbitMQ og Redis forudkonfigureret til en produktionsklar redigeringsserver.