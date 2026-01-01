Installér Euro-Office DocumentServer med ét klik.
Europæisk, selvhostet kontorpakke med fokus på digital suverænitet til browserbaseret samarbejde om dokumenter, regneark og præsentationer i realtid.
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Hvad du kan bygge med Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer er en open source online kontorpakke, der muliggør browserbaseret samarbejdsredigering af DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP- og PDF-formater på din egen infrastruktur. Bygget på den AGPL-licenserede ONLYOFFICE DocumentServer-kodebase og rebrandet for europæisk digital suverænitet, fungerer den som en drop-in samarbejdsredigeringsbackend til platforme som Nextcloud og ownCloud.
Selv-hosting af Euro-Office DocumentServer holder hvert dokument, hver redigeringssession og hvert integrationskald inde i din VPS — ingen tredjeparts cloud rører indholdet. JWT-token-autentificering sikrer API'en som standard, og den medfølgende implementering leveres med PostgreSQL, RabbitMQ og Redis forudkonfigureret til en produktionsklar redigeringsserver.
Vigtige funktioner i Euro-Office DocumentServer
Designet til fuld kontrol
Europæisk-ledet AGPL-forgrening fokuseret på digital suverænitet – hvert dokument, log og databaserække forbliver på infrastruktur, du kontrollerer.
Fælles redigering i realtid
Flere brugere redigerer det samme dokument, regneark eller præsentation samtidig med live-markører, kommentarer og sporede ændringer.
MS Office-kompatibilitet
Åbner og gemmer DOCX, XLSX og PPTX med layoutbevaring i høj kvalitet, med indbygget understøttelse af ODT, ODS og ODP også.
JWT API-sikkerhed
JSON Web Token-validering beskytter hvert API-kald, så kun autoriserede integrationer og klienter kan oprette forbindelse til redigeringsserveren.
Nextcloud-integration
Backend til fælles redigering, der nemt kan integreres med Nextcloud, ownCloud og andre platforme, som allerede understøtter ONLYOFFICE-forbindelser.
PDF- og formularredigering
Rediger PDF'er og opret udfyldelige PDF-formularer direkte i browseren, uden ekstra software eller plugins.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Euro-Office DocumentServer
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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