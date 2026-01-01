LightRAG er et letvægts retrieval-augmented generation-framework designet til at analysere komplekse dokumenter inden for domæner som jura, sundhedspleje og finans. Det bygger bro mellem vektorbaseret RAG og grafbaseret RAG ved at håndtere vidensgrafer og vektorindlejringer sammen i en enkelt dobbeltlagsarkitektur, hvilket dramatisk reducerer de LLM-kald, der kræves ved både indekserings- og forespørgselstidspunktet sammenlignet med fællesskabsrapportbaserede GraphRAG-implementeringer.

Selv-hosting af LightRAG på din egen VPS holder dine dokumenter, indlejringer og vidensgraf fuldstændigt under din kontrol. Opret forbindelse til OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic eller ethvert OpenAI-kompatibelt endepunkt, og opdater vidensbaser inkrementelt uden at genopbygge det globale indeks — så dynamiske data forbliver friske uden ublu genbehandlingsomkostninger.