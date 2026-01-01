Udrul LightRAG med enkeltklikinstallation.
Enkelt og hurtigt genfindingsforstærket genereringsrammeværk, der kombinerer vektorsøgning med vidensgrafer til kompleks dokumentanalyse.
Vælg en VPS-pakke til LightRAG
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med LightRAG
LightRAG er et letvægts retrieval-augmented generation-framework designet til at analysere komplekse dokumenter inden for domæner som jura, sundhedspleje og finans. Det bygger bro mellem vektorbaseret RAG og grafbaseret RAG ved at håndtere vidensgrafer og vektorindlejringer sammen i en enkelt dobbeltlagsarkitektur, hvilket dramatisk reducerer de LLM-kald, der kræves ved både indekserings- og forespørgselstidspunktet sammenlignet med fællesskabsrapportbaserede GraphRAG-implementeringer.
Selv-hosting af LightRAG på din egen VPS holder dine dokumenter, indlejringer og vidensgraf fuldstændigt under din kontrol. Opret forbindelse til OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic eller ethvert OpenAI-kompatibelt endepunkt, og opdater vidensbaser inkrementelt uden at genopbygge det globale indeks — så dynamiske data forbliver friske uden ublu genbehandlingsomkostninger.
Vigtige funktioner i LightRAG
Dobbeltniveauhentning
Vektorindlejringer og vidensgrafentiteter kombineres i én pipeline, hvilket overgår flad vektorsøgning ved ræsonnement på tværs af dokumenter, samtidig med at indekseringsomkostningerne holdes lave.
Inkrementelle videnopdateringer
Nye dokumenter flettes ind i den eksisterende graf uden at genopbygge det globale indeks, så dynamiske data forbliver friske uden dyr genbehandling.
Multi-LLM-udbydersupport
Forbind til OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock eller ethvert OpenAI-kompatibelt endepunkt uden at omskrive prompter eller genindeksere dine dokumenter.
Fem forespørgselsmåder
Skift mellem Naive, Lokale, Globale, Hybride og Mix hentningsstrategier for at matche forespørgselskompleksitet op mod latenstid- og omkostningskrav.
Indbygget web UI
Browserbaseret dashboard til indtagelse af dokumenter, kørsel af forespørgsler og interaktiv visualisering af den genererede vidensgraf.
REST API til integrationer
Autentificerede REST-endepunkter lader dig indlejre LightRAG i eksisterende applikationer og automatisere pipelines til dokumentindtagelse.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LightRAG
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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