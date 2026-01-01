Manyfold er en open source digital aktivforvalter, der er bygget specifikt til 3D-printentusiaster og -producenter, som har brug for at organisere voksende samlinger af STL-, 3MF- og andre modelfiler. I modsætning til generiske filhåndteringssystemer forstår Manyfold 3D-filer nativt, genererer miniaturebilleder og interaktive forhåndsvisninger, sporer skabere og licenser og grupperer relaterede dele i logiske modeller med tags, beskrivelser og brugerdefinerede metadata.

At køre Manyfold på din VPS holder tusindvis af betalte og gratis modeller, som du indsamler fra sider som MakerWorld, Printables og Thingiverse, under din fulde kontrol, med et fødereret ActivityPub-lag, der lader dig dele samlinger med andre producenter uden at overgive dit bibliotek til en lukket markedsplads.