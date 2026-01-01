Installer Manyfold med enkeltklikinstallation.
Selvhostet digital aktivadministrator til organisering, tagging og forhåndsvisning af dit bibliotek af 3D-printmodeller.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Manyfold
Manyfold er en open source digital aktivforvalter, der er bygget specifikt til 3D-printentusiaster og -producenter, som har brug for at organisere voksende samlinger af STL-, 3MF- og andre modelfiler. I modsætning til generiske filhåndteringssystemer forstår Manyfold 3D-filer nativt, genererer miniaturebilleder og interaktive forhåndsvisninger, sporer skabere og licenser og grupperer relaterede dele i logiske modeller med tags, beskrivelser og brugerdefinerede metadata.
At køre Manyfold på din VPS holder tusindvis af betalte og gratis modeller, som du indsamler fra sider som MakerWorld, Printables og Thingiverse, under din fulde kontrol, med et fødereret ActivityPub-lag, der lader dig dele samlinger med andre producenter uden at overgive dit bibliotek til en lukket markedsplads.
Vigtige funktioner i Manyfold
Interaktive 3D-forhåndsvisninger
Roter og inspicer STL, 3MF, OBJ og andre formater direkte i browseren uden at downloade eller åbne en slicer.
Smart tagging og metadata
Organiser modeller med hierarkiske tags, skabere, licenser og brugerdefinerede felter, så dit bibliotek forbliver søgbart, efterhånden som det vokser.
Flerbrugersamlinger
Del biblioteker med familie- eller klubmedlemmer ved hjælp af detaljerede brugerbaserede tilladelser og rollebaserede adgangskontroller.
Fødereret deling
Følg andre Manyfold-instanser via ActivityPub for at opdage og udveksle modeller uden at være afhængig af en central markedsplads.
OIDC enkeltlogon
Tilslut Manyfold til Authentik, Keycloak eller enhver OIDC-udbyder for at centralisere godkendelse på tværs af din selvhostede stack.
Automatisk biblioteksscanning
Træk mapper med eksisterende modeller ind på lagerpladsen, og Manyfold importerer, fjerner dubletter og indekserer dem løbende.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Manyfold
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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