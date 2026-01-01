Op til 70% rabat på Manyfold

Installer Manyfold med enkeltklikinstallation.

Selvhostet digital aktivadministrator til organisering, tagging og forhåndsvisning af dit bibliotek af 3D-printmodeller.

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40,99kr./md.
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Installer Manyfold med enkeltklikinstallation.

Vælg en VPS-pakke til Manyfold

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Manyfold

Manyfold er en open source digital aktivforvalter, der er bygget specifikt til 3D-printentusiaster og -producenter, som har brug for at organisere voksende samlinger af STL-, 3MF- og andre modelfiler. I modsætning til generiske filhåndteringssystemer forstår Manyfold 3D-filer nativt, genererer miniaturebilleder og interaktive forhåndsvisninger, sporer skabere og licenser og grupperer relaterede dele i logiske modeller med tags, beskrivelser og brugerdefinerede metadata.

At køre Manyfold på din VPS holder tusindvis af betalte og gratis modeller, som du indsamler fra sider som MakerWorld, Printables og Thingiverse, under din fulde kontrol, med et fødereret ActivityPub-lag, der lader dig dele samlinger med andre producenter uden at overgive dit bibliotek til en lukket markedsplads.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Manyfold

Interaktive 3D-forhåndsvisninger

Roter og inspicer STL, 3MF, OBJ og andre formater direkte i browseren uden at downloade eller åbne en slicer.

Smart tagging og metadata

Organiser modeller med hierarkiske tags, skabere, licenser og brugerdefinerede felter, så dit bibliotek forbliver søgbart, efterhånden som det vokser.

Flerbrugersamlinger

Del biblioteker med familie- eller klubmedlemmer ved hjælp af detaljerede brugerbaserede tilladelser og rollebaserede adgangskontroller.

Fødereret deling

Følg andre Manyfold-instanser via ActivityPub for at opdage og udveksle modeller uden at være afhængig af en central markedsplads.

OIDC enkeltlogon

Tilslut Manyfold til Authentik, Keycloak eller enhver OIDC-udbyder for at centralisere godkendelse på tværs af din selvhostede stack.

Automatisk biblioteksscanning

Træk mapper med eksisterende modeller ind på lagerpladsen, og Manyfold importerer, fjerner dubletter og indekserer dem løbende.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Manyfold

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

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Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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