OliveTin er en lille selvhostet Go-tjeneste, der omdanner foruddefinerede shell-kommandoer til sikre, klik-for-at-køre-knapper i en web-brugerflade. Administratoren beskriver hver handling i en YAML-konfigurationsfil — navn, ikon, kommando, valgfri argumenter, valgfri bekræftelsesdialog — og OliveTin gengiver dem som et ryddeligt dashboard, som enhver med adgang kan aktivere uden at røre en terminal.

At selvhoste OliveTin på din egen VPS giver ikke-tekniske husstandsmedlemmer, junior-teammedlemmer eller kiosk-lignende touchskærme et kontrolleret undersæt af operationer, de sikkert kan køre — genstarte en fastlåst tjeneste, sende en wake-on-lan-pakke, opdatere et Plex-bibliotek, starte en backup — uden at udlevere SSH-legitimationsoplysninger eller blotlægge vilkårlig kommandoeksekvering. Fordi OliveTin kun kører kommandoer, du eksplicit har erklæret, forbliver skadesomfanget begrænset af YAML-konfigurationen.