Installer OliveTin med et-klik installation.
Letvægts selvhostet webbrugerflade, der eksponerer foruddefinerede shell-kommandoer som sikre klik-og-kør-knapper.
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Hvad du kan bygge med OliveTin
OliveTin er en lille selvhostet Go-tjeneste, der omdanner foruddefinerede shell-kommandoer til sikre, klik-for-at-køre-knapper i en web-brugerflade. Administratoren beskriver hver handling i en YAML-konfigurationsfil — navn, ikon, kommando, valgfri argumenter, valgfri bekræftelsesdialog — og OliveTin gengiver dem som et ryddeligt dashboard, som enhver med adgang kan aktivere uden at røre en terminal.
At selvhoste OliveTin på din egen VPS giver ikke-tekniske husstandsmedlemmer, junior-teammedlemmer eller kiosk-lignende touchskærme et kontrolleret undersæt af operationer, de sikkert kan køre — genstarte en fastlåst tjeneste, sende en wake-on-lan-pakke, opdatere et Plex-bibliotek, starte en backup — uden at udlevere SSH-legitimationsoplysninger eller blotlægge vilkårlig kommandoeksekvering. Fordi OliveTin kun kører kommandoer, du eksplicit har erklæret, forbliver skadesomfanget begrænset af YAML-konfigurationen.
Vigtige funktioner i OliveTin
YAML-definerede handlinger
Beskriv hver shellkommando i OliveTin-konfigurationsfilen med titel, ikon, valgfrie argumenter og udførelsesadfærd for at gengive et poleret dashboard.
Berøringsvenlig brugerflade
Responsiv enkelt-side-app designet til telefoner, tablets og vægmonterede touchskærme – perfekt til husholdningsautomatiseringer i kiosk-stil.
Argument og rullemenuinput
Forvandl komplekse kommandoer til rullemenuer, tekstfelter eller afkrydsningsfelter, så ikke-tekniske brugere kan aktivere dem med de rette parametre hver gang.
Bekræftelsesdialoger
Marker følsomme handlinger med påkrævede bekræftelser, så farlige kommandoer kræver et ekstra klik, før de udføres.
Minimalt ressourceforbrug
En enkelt Go-binærfil bruger kun få MB RAM og minimal CPU, ideel til at placere på en VPS sammen med tungere selvhostede tjenester.
Webhook og API
Udløs handlinger eksternt via HTTP-webhooks eller REST API'et for at integrere OliveTin i automatiseringer, scripts og hubs til hjemmeautomatisering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OliveTin
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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