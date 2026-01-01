TiddlyWiki er en unik open source-wiki, der gemmer alt som individuelle enheder kaldet tiddlers — noter, opgaver, billeder, kodestykker og enhver anden information. I modsætning til hierarkiske notatværktøjer kan tiddlers frit linkes, tagges og transkluderes, så din vidensbase vokser organisk uden at tvinge indhold ind i mapper eller kategorier.

Selv-hosting af TiddlyWiki på en VPS holder dine noter og personlige vidensbase helt private og tilgængelige fra enhver browser. Denne implementering kører TiddlyWiki i servertilstand, hvilket giver synkronisering på tværs af enheder og vedvarende lagring understøttet af en navngivet volumen — så dine tiddlers aldrig går tabt mellem container-genstarter.