Udrul TiddlyWiki med enkeltklikinstallation
Open source ikke-lineær personlig notesbog til indsamling, organisering og deling af information på din egen måde.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med TiddlyWiki
TiddlyWiki er en unik open source-wiki, der gemmer alt som individuelle enheder kaldet tiddlers — noter, opgaver, billeder, kodestykker og enhver anden information. I modsætning til hierarkiske notatværktøjer kan tiddlers frit linkes, tagges og transkluderes, så din vidensbase vokser organisk uden at tvinge indhold ind i mapper eller kategorier.
Selv-hosting af TiddlyWiki på en VPS holder dine noter og personlige vidensbase helt private og tilgængelige fra enhver browser. Denne implementering kører TiddlyWiki i servertilstand, hvilket giver synkronisering på tværs af enheder og vedvarende lagring understøttet af en navngivet volumen — så dine tiddlers aldrig går tabt mellem container-genstarter.
Vigtige funktioner i TiddlyWiki
Ikke-lineær notestruktur
Tiddlers linker og indlejrer hinanden frit, så du kan opbygge en vidensgraf uden at blive tvunget ind i stive mapper eller hierarkier.
Mærkning og filtrering
Tag enhver tiddler, og brug det kraftfulde filtersprog til at oprette dynamiske lister, tabeller og visninger, der opdateres automatisk, når du tilføjer indhold.
Wikitext og makroer
TiddlyWikis opmærkningssprog understøtter transklusion, makroer og brugerdefinerede widgets, så du kan bygge skabeloner og genanvendelige komponenter på tværs af din wiki.
Persistent servertilstand
Kører på Node.js, gemmer denne implementering hver ændring på disken med det samme, så dine noter er holdbare og tilgængelige fra enhver enhed med en browser.
Pluginøkosystem
Udvid TiddlyWiki med plugins til Markdown-gengivelse, kodesyntaksfremhævning, kanban-tavler, diagrammer og mange andre funktioner fra pluginbiblioteket.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre TiddlyWiki
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Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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