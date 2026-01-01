Trudesk er en open source helpdeskplatform bygget med Node.js og MongoDB, designet til at holde supportoperationer organiserede og ligetil. Den giver en ren ticketstyringsgrænseflade, hvor teams kan oprette, tildele, prioritere og løse supportanmodninger uden kompleksiteten fra virksomhedsalternativer. Elasticsearch-integration muliggør hurtig fuldtekstsøgning på tværs af alle tickets og aktivitet.

Selv-hosting af Trudesk på din egen VPS holder alle kundedata under din kontrol uden gebyrer pr. bruger eller tredjeparts datadeling. Den første besøgende gennemfører opsætningsguiden for at konfigurere databaseforbindelsen og oprette administratorkontoen, hvilket gør den indledende implementering enkel og sikker.