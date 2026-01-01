Installer Trudesk med et-klikinstallation.
Open source helpdesk- og billetløsning til at organisere supportanmodninger og holde arbejdsbyrder håndterbare.
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Hvad du kan bygge med Trudesk
Trudesk er en open source helpdeskplatform bygget med Node.js og MongoDB, designet til at holde supportoperationer organiserede og ligetil. Den giver en ren ticketstyringsgrænseflade, hvor teams kan oprette, tildele, prioritere og løse supportanmodninger uden kompleksiteten fra virksomhedsalternativer. Elasticsearch-integration muliggør hurtig fuldtekstsøgning på tværs af alle tickets og aktivitet.
Selv-hosting af Trudesk på din egen VPS holder alle kundedata under din kontrol uden gebyrer pr. bruger eller tredjeparts datadeling. Den første besøgende gennemfører opsætningsguiden for at konfigurere databaseforbindelsen og oprette administratorkontoen, hvilket gør den indledende implementering enkel og sikker.
Vigtige funktioner i Trudesk
Sagsstyring
Opret, tildel og spor supportbilletter gennem deres fulde livscyklus med prioritetsniveauer, statusopdateringer og teamtildeling.
Fuldtekstsøgning
Elasticsearch-drevet søgning lader agenter øjeblikkeligt finde sager, kommentarer og historik på tværs af hele helpdesken.
Teamsamarbejde
Tildel sager til specifikke agenter eller grupper, tilføj interne noter, og spor al aktivitet i en samlet samtaletråd.
Rollebaseret adgang
Styr, hvad agenter og kunder kan se og gøre med konfigurerbare brugerroller og tilladelsesgrupper.
Notifikationssystem
Hold agenter og kunder informeret med e-mailnotifikationer udløst af ticketopdateringer, tildelinger og statusændringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Trudesk
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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