Implementer jfa-go med ét-klik-installation.
Inviteringsbaseret brugeradministration til Jellyfin med profiler, nulstilling af adgangskoder og flerkanalsnotifikationer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med jfa-go
jfa-go er et selvhostet brugerstyringssystem til Jellyfin (med sekundær Emby-understøttelse), der erstatter manuel kontooprettelse med delbare invitationslinks. Hver invitation kan anvende en Jellyfin-profil, der styrer biblioteksadgang, transkodningsgrænser og andre serverindstillinger, mens muligheder for brugsgrænser, udløbsdatoer, adgangskoderegler og CAPTCHA giver administratorer stram kontrol over, hvem der tilmelder sig og hvordan.
Selvhosting af jfa-go sammen med Jellyfin fjerner friktionen ved introduktion af familie, venner eller betalte supportere, tilføjer nulstillingsflows for adgangskoder, der fungerer med Jellyfins indbyggede "Glemt adgangskode"-funktion, og forbinder brugerunderretninger til Discord, Telegram, Matrix og e-mail uden at give data til tredjepartstjenester.
Vigtige funktioner i jfa-go
Invitationsbaseret tilmelding
Generer delbare invitationslinks med brugsgrænser, udløbsdatoer og linkspecifikke Jellyfin-profiler, så hver gæst automatisk får den rette adgang.
Selvbetjent nulstilling af adgangskode
Integrer med Jellyfins "Glemt adgangskode"-flow eller eksponer en "Min konto"-side, så brugere kan nulstille loginoplysninger uden at kontakte en administrator.
Multikanalnotifikationer
Kontakt brugere via Discord, Telegram, Matrix eller e-mail for udløbsadvarsler, meddelelser og kontohændelser ved hjælp af Markdown-skabeloner.
Massebrugeradministration
Se hver Jellyfin-konto i ét dashboard, og aktiver, deaktiver, slet eller omprofiler brugere i bulk i stedet for én ad gangen.
Kontoudløbsregler
Tilknyt tidsbegrænset udløb til invitationer, så prøve- eller betalte medlemskaber automatisk deaktiveres eller slettes efter en fast periode.
Ombi og Jellyseerr synkronisering
Hold brugernavne, adgangskoder og kontaktoplysninger synkroniseret mellem jfa-go, Ombi og Jellyseerr, så anmodninger forbliver knyttet til den rigtige konto.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre jfa-go
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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