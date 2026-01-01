jfa-go er et selvhostet brugerstyringssystem til Jellyfin (med sekundær Emby-understøttelse), der erstatter manuel kontooprettelse med delbare invitationslinks. Hver invitation kan anvende en Jellyfin-profil, der styrer biblioteksadgang, transkodningsgrænser og andre serverindstillinger, mens muligheder for brugsgrænser, udløbsdatoer, adgangskoderegler og CAPTCHA giver administratorer stram kontrol over, hvem der tilmelder sig og hvordan.

Selvhosting af jfa-go sammen med Jellyfin fjerner friktionen ved introduktion af familie, venner eller betalte supportere, tilføjer nulstillingsflows for adgangskoder, der fungerer med Jellyfins indbyggede "Glemt adgangskode"-funktion, og forbinder brugerunderretninger til Discord, Telegram, Matrix og e-mail uden at give data til tredjepartstjenester.