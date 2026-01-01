Implementer ToolJet med et-klik-installation.
Open source low-code platform til at bygge og implementere interne værktøjer, dashboards og adminpaneler med 50+ datakildeintegrationer.
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Hvad du kan bygge med ToolJet
ToolJet er en open source low-code platform, der giver teams en visuel træk-og-slip-bygger til at skabe interne værktøjer, adminpaneler og CRUD-applikationer på en brøkdel af den sædvanlige udviklingstid. Med over 40 indbyggede UI-komponenter og native forbindelser til over 50 tjenester — herunder PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API'er, Google Sheets og Stripe — kan teams bygge datadrevne applikationer uden at skrive omfattende frontend-kode.
Selv-hosting af ToolJet på din egen VPS holder interne værktøjskonfigurationer, datakildelegitimationsoplysninger og forretningslogik fuldstændigt inden for din infrastruktur. Ingen pris pr. bruger, ingen brugsgrænser og ingen tredjepartsadgang til dine driftsdata.
Vigtige funktioner i ToolJet
50+ Datakildeforbindelser
Opret forbindelse til databaser, REST API'er, GraphQL-slutpunkter og SaaS-værktøjer herunder Google Sheets, Stripe og Salesforce uden at skrive brugerdefineret integrationskode.
Visuel Træk-og-slip-bygger
Opbyg UI-layouts fra 40+ forudbyggede komponenter – tabeller, formularer, diagrammer, modaler – uden at skrive HTML eller CSS, og bind dem direkte til dataforespørgsler.
JavaScript og Python logik
Tilføj datatransformationer og forretningslogik direkte i forespørgsler ved hjælp af JavaScript eller Python, hvilket giver powerbrugere fuld kontrol uden at forlade platformen.
Rollebaseret adgangskontrol
Definer detaljerede tilladelser pr. applikation og arbejdsområde, så hvert teammedlem kun kan få adgang til de værktøjer og data, der er relevante for deres rolle.
Gitsynkronisering
Versionsstyring af applikationsdefinitioner ved at synkronisere med et Git-lager, hvilket muliggør kodegennemgange, revisioner og tilbageførsler for kritiske interne værktøjer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ToolJet
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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