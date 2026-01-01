ToolJet er en open source low-code platform, der giver teams en visuel træk-og-slip-bygger til at skabe interne værktøjer, adminpaneler og CRUD-applikationer på en brøkdel af den sædvanlige udviklingstid. Med over 40 indbyggede UI-komponenter og native forbindelser til over 50 tjenester — herunder PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API'er, Google Sheets og Stripe — kan teams bygge datadrevne applikationer uden at skrive omfattende frontend-kode.

Selv-hosting af ToolJet på din egen VPS holder interne værktøjskonfigurationer, datakildelegitimationsoplysninger og forretningslogik fuldstændigt inden for din infrastruktur. Ingen pris pr. bruger, ingen brugsgrænser og ingen tredjepartsadgang til dine driftsdata.