Installer Glances med et-klik-installation.
Tværplatformssystemovervågningsværktøj, der leverer realtids-CPU-, hukommelses-, disk-, netværks- og containermålinger via en webgrænseflade.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Glances
Glances er et omfattende serverovervågningsværktøj, der kombinerer synligheden af top, htop, iotop og df i en enkelt, samlet webgrænseflade. Det giver realtidsmetrics for CPU, hukommelse, swap, disk-I/O, netværk, processer og kørende Docker-containere — sammen med konfigurerbar alarmering, når tærskler overskrides.
Selv-hosting af Glances på din VPS giver dig fuld indsigt i din serverinfrastruktur uden at sende ydeevnedata til eksterne overvågningstjenester. Denne skabelon implementerer Glances med skrivebeskyttet Docker socket-adgang og host PID-navneområde, så container- og systemniveau-metrics er fuldt synlige fra den sikre HTTPS-grænseflade.
Vigtige funktioner i Glances
Realtids systemmålinger
Overvåg CPU, hukommelse, swap, belastningsgennemsnit, disk I/O og netværksbåndbredde alt sammen fra et enkelt webdashboard.
Docker containerovervågning
CPU-, hukommelses- og netværksforbrug pr. container er synligt sammen med systemmålinger på værtsniveau i én visning.
Konfigurerbar alarmering
Indstil tærskler for CPU, hukommelse og diskforbrug for at udløse automatiske advarsler, før ressourceudtømmelse forårsager problemer.
Metrikeksport
Eksporter ydeevnedata til InfluxDB, Prometheus og andre tidsseriedatabaser til langsigtet trendanalyse.
RESTful API
En indbygget REST API muliggør brugerdefinerede integrationer, scriptede forespørgsler og indlejring af metrics i andre dashboards.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Glances
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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