Glances er et omfattende serverovervågningsværktøj, der kombinerer synligheden af top, htop, iotop og df i en enkelt, samlet webgrænseflade. Det giver realtidsmetrics for CPU, hukommelse, swap, disk-I/O, netværk, processer og kørende Docker-containere — sammen med konfigurerbar alarmering, når tærskler overskrides.

Selv-hosting af Glances på din VPS giver dig fuld indsigt i din serverinfrastruktur uden at sende ydeevnedata til eksterne overvågningstjenester. Denne skabelon implementerer Glances med skrivebeskyttet Docker socket-adgang og host PID-navneområde, så container- og systemniveau-metrics er fuldt synlige fra den sikre HTTPS-grænseflade.