Op til 70% rabat pÃ¥ Hoop

Deploy Hoop in one click installation.

Open-source infrastructure access gateway with AI-powered data masking, audit trails, and just-in-time access reviews.

Start din applikation med det samme
Gratis automatiske ugentlige sikkerhedskopier
AI-administreret VPS
40,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
30 dages garanteret returret
Deploy Hoop in one click installation.

VÃ¦lg en VPS-pakke til Hoop

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB bÃ¥ndbredde
Mest populÃ¦re
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB bÃ¥ndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB bÃ¥ndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB bÃ¥ndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB bÃ¥ndbredde
Mest populÃ¦re
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB bÃ¥ndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB bÃ¥ndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB bÃ¥ndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netvÃ¦rkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domÃ¦ne i 1 Ã¥r
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netvÃ¦rkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domÃ¦ne i 1 Ã¥r

Alle pakkerne betales forud. Den mÃ¥nedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af mÃ¥neder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Hoop

Hoop is an open-source access gateway that intercepts connections between users and infrastructure â€” databases, servers, and APIs â€” automatically masking sensitive data and enforcing access policies at the protocol layer with sub-5ms latency. It combines AI-powered PII detection via Microsoft Presidio, comprehensive audit trails, and just-in-time approval workflows through Slack or Microsoft Teams, enabling zero standing privileges without disrupting developer workflows.

Self-hosting Hoop on your VPS means audit logs, session recordings, and data masking rules stay entirely on your infrastructure, satisfying data residency requirements for SOC 2, HIPAA, and PCI DSS while eliminating the cost of managed security platforms.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Hoop

AI Data Masking

Automatically detects and masks PII, credit cards, and SSNs at the protocol layer with sub-5ms latency and no query performance impact.

Just-in-Time Reviews

Request production access and receive real-time approval notifications via Slack or Microsoft Teams for zero standing privileges.

Full Audit Trails

Session recording and comprehensive logs provide complete visibility for SOC 2, HIPAA, and PCI DSS compliance requirements.

Multi-Protocol Support

Proxy connections to PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, MSSQL, SSH, Kubernetes, and HTTP APIs through a single gateway.

Query Guardrails

Block dangerous operations like DROP TABLE or DELETE without WHERE clauses before they execute on production databases.

Hvorfor vÃ¦lge Hostinger til at kÃ¸re Hoop

Start med et enkelt klik

FÃ¥ din applikation op at kÃ¸re med det samme med en forudkonfigureret opsÃ¦tning. Ingen manuel installation eller komplekse opsÃ¦tningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥gning.

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Indbygget Docker-manager

KÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra Ã©t sted. Implementer, opdater og overvÃ¥g dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

FÃ¥ din applikation op at kÃ¸re med det samme med en forudkonfigureret opsÃ¦tning. Ingen manuel installation eller komplekse opsÃ¦tningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥gning.

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Indbygget Docker-manager

KÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra Ã©t sted. Implementer, opdater og overvÃ¥g dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. VÃ¦kst globalt.

VÃ¦lg en serverplacering tÃ¦t pÃ¥ din mÃ¥lgruppe for at Ã¸ge indlÃ¦sningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. VÃ¦kst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole pÃ¥

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kÃ¸rende uden problemer. NÃ¥r jeg har haft brug for hjÃ¦lp, har deres tekniske supportteam vÃ¦ret hurtige, kyndige og oprigtigt hjÃ¦lpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alt gÃ¥r problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan lÃ¸se dit spÃ¸rgsmÃ¥l. Ã…h, og sÃ¥ er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. FortsÃ¦t det gode arbejde ðŸš€

Noel
Noel

Endelig et VPS-hostingfirma, der gÃ¸r det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. PÃ¥lidelig. FÃ¸les robust.

Omkar
Omkar

Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vÃ¦re mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tÃ¥lmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain

Mange tak til Carla for at hjÃ¦lpe mig med denne N8N-opgradering pÃ¥ min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS er helt enestÃ¥ende. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.

Martin K
Martin K

Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke sÃ¥ dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsÃ¦tninger og prisvenlige pakker.

30-dages tilfredshedsgaranti

PrÃ¸v det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.

Kom i gang

Udforsk flere apps, du kan implementere

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

KÃ¸r Visual Studio Code i din browser overalt

VÃ¦lg
1Backend

1Backend

Selvhostet platform til at bygge AI-apps med mikrotjenester og mikrofrontends

VÃ¦lg
Adminer

Adminer

Fuldt udstyret databaseadministrationsgrÃ¦nseflade, der understÃ¸tter 11+ databasesystemer

VÃ¦lg
Se alle applikationer

Vi gÃ¥r op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nÃ¸dvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at fÃ¥ data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsfÃ¸ringsformÃ¥l. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.