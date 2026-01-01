Deploy Hoop in one click installation.
Open-source infrastructure access gateway with AI-powered data masking, audit trails, and just-in-time access reviews.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Hoop
Hoop is an open-source access gateway that intercepts connections between users and infrastructure â€” databases, servers, and APIs â€” automatically masking sensitive data and enforcing access policies at the protocol layer with sub-5ms latency. It combines AI-powered PII detection via Microsoft Presidio, comprehensive audit trails, and just-in-time approval workflows through Slack or Microsoft Teams, enabling zero standing privileges without disrupting developer workflows.
Self-hosting Hoop on your VPS means audit logs, session recordings, and data masking rules stay entirely on your infrastructure, satisfying data residency requirements for SOC 2, HIPAA, and PCI DSS while eliminating the cost of managed security platforms.
Vigtige funktioner i Hoop
AI Data Masking
Automatically detects and masks PII, credit cards, and SSNs at the protocol layer with sub-5ms latency and no query performance impact.
Just-in-Time Reviews
Request production access and receive real-time approval notifications via Slack or Microsoft Teams for zero standing privileges.
Full Audit Trails
Session recording and comprehensive logs provide complete visibility for SOC 2, HIPAA, and PCI DSS compliance requirements.
Multi-Protocol Support
Proxy connections to PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, MSSQL, SSH, Kubernetes, and HTTP APIs through a single gateway.
Query Guardrails
Block dangerous operations like DROP TABLE or DELETE without WHERE clauses before they execute on production databases.
Hvorfor vÃ¦lge Hostinger til at kÃ¸re Hoop
Start med et enkelt klik
FÃ¥ din applikation op at kÃ¸re med det samme med en forudkonfigureret opsÃ¦tning. Ingen manuel installation eller komplekse opsÃ¦tningstrin.
Sikkerhed du kan stole pÃ¥
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥gning.
Indbygget Docker-manager
KÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra Ã©t sted. Implementer, opdater og overvÃ¥g dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
FÃ¥ din applikation op at kÃ¸re med det samme med en forudkonfigureret opsÃ¦tning. Ingen manuel installation eller komplekse opsÃ¦tningstrin.
Sikkerhed du kan stole pÃ¥
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥gning.
Indbygget Docker-manager
KÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra Ã©t sted. Implementer, opdater og overvÃ¥g dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole pÃ¥
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kÃ¸rende uden problemer. NÃ¥r jeg har haft brug for hjÃ¦lp, har deres tekniske supportteam vÃ¦ret hurtige, kyndige og oprigtigt hjÃ¦lpsomme.
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