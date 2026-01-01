Udrul Grav med ét-klik-installation.
Hurtigt, moderne flat-file CMS uden databasekrav — kun Markdown-filer, Twig-skabeloner og et plugin-økosystem.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Grav
Grav er et moderne flat-file CMS, der gemmer alt indhold som Markdown-filer på filsystemet, hvilket eliminerer databasen fuldstændigt. Bygget på PHP med Twig-templating, leverer det hurtige sideindlæsninger gennem filbaseret caching, et indbygget adminpanel til ikke-tekniske redaktører og over 300 plugins til formularer, SEO, søgning og flersproget indhold.
Selv-hosting af Grav på din VPS betyder, at backups er lige så enkle som at kopiere en mappe, versionskontrol håndteres af Git nativt, og der er ingen databaseforbindelsesbegrænsninger, problemer med forespørgselsoptimering eller separate backupjobs — kun filer og din applikation, der kører på hardware, du kontrollerer.
Vigtige funktioner i Grav
Ingen database nødvendig
Alt indhold ligger som Markdown-filer, hvilket fjerner behovet for databaseopsætning, forbindelsespuljering eller forespørgselsoptimering til typiske webstedsarbejdsbelastninger.
Indbygget Adminpanel
Administrer sider, temaer, plugins og brugerkonti via en poleret webgrænseflade uden at røre kommandolinjen eller redigere filer direkte.
Rigt Pluginøkosystem
Over 300 plugins dækker formularer, flersproget support, søgning, SEO, billedoptimering og mere – installer dem med et enkelt klik fra adminpanelet.
Git-venligt indhold
Den filbaserede arkitektur gør hele sitet – indhold, konfiguration og kode – sporbart i Git til automatiserede implementeringer og ændringshistorik.
Twig skabelonering
Byg fuldt tilpassede temaer ved hjælp af Twig skabelonmotoren med adgang til den kraftfulde indholds-API, taksonomisystemet og mediepipelinen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Grav
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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