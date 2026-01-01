Grav er et moderne flat-file CMS, der gemmer alt indhold som Markdown-filer på filsystemet, hvilket eliminerer databasen fuldstændigt. Bygget på PHP med Twig-templating, leverer det hurtige sideindlæsninger gennem filbaseret caching, et indbygget adminpanel til ikke-tekniske redaktører og over 300 plugins til formularer, SEO, søgning og flersproget indhold.

Selv-hosting af Grav på din VPS betyder, at backups er lige så enkle som at kopiere en mappe, versionskontrol håndteres af Git nativt, og der er ingen databaseforbindelsesbegrænsninger, problemer med forespørgselsoptimering eller separate backupjobs — kun filer og din applikation, der kører på hardware, du kontrollerer.