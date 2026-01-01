Installer Emby med et-klik-installation.
Personlig medieserver, der organiserer og streamer dine videoer, musik og fotos til enhver enhed fra hvor som helst.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Emby
Emby er en omfattende personlig medieserver, der samler hele din mediesamling – film, tv-serier, musik og fotos – på én samlet platform. Den konverterer og streamer automatisk indhold til enhver enhed, med realtidstranskodning, der sikrer problemfri afspilning uanset klientens kapacitet eller netværksforhold.
Hosting af Emby på din egen VPS giver dig 24/7 tilgængelighed, uploadhastigheder i virksomhedsklasse til fjernstreaming og dedikerede transkodningsressourcer til flere samtidige seere. Dit mediebibliotek og metadata forbliver fuldstændig under din kontrol, uden abonnementsniveauer, der begrænser afspilning eller lagring.
Vigtige funktioner i Emby
Automatisk Transkodning
Realtids video- og lydkonvertering sikrer jævn afspilning på enhver enhed, uanset det oprindelige filformat eller klientfunktioner.
Live-tv og DVR
Se live-tv og planlæg optagelser med en indbygget DVR, og erstat traditionelle kabelabonnementer med en selvadministreret løsning.
Mobilsynkronisering
Download medier til smartphones og tablets til offlinevisning, så indholdet forbliver tilgængeligt selv uden en internetforbindelse.
Forældrekontrol
Indstil brugerbaserede indholdsbegrænsninger og visningsplaner for at skabe sikre, alderssvarende mediemiljøer for hvert familiemedlem.
Multibibliotekssupport
Organiser film, tv, musik og billeder i separate biblioteker med fyldig metadata, illustrationer og bedømmelser, der hentes automatisk.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Emby
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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