Emby er en omfattende personlig medieserver, der samler hele din mediesamling – film, tv-serier, musik og fotos – på én samlet platform. Den konverterer og streamer automatisk indhold til enhver enhed, med realtidstranskodning, der sikrer problemfri afspilning uanset klientens kapacitet eller netværksforhold.

Hosting af Emby på din egen VPS giver dig 24/7 tilgængelighed, uploadhastigheder i virksomhedsklasse til fjernstreaming og dedikerede transkodningsressourcer til flere samtidige seere. Dit mediebibliotek og metadata forbliver fuldstændig under din kontrol, uden abonnementsniveauer, der begrænser afspilning eller lagring.