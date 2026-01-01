Redpanda Console er en open source web-brugerflade bygget af Redpanda Data til inspektion og drift af Kafka-kompatible streamingklynger. Den eksponerer emner, partitioner, offsets, forbrugergrupper, skemaer, ACL'er og live meddelelses-payloads via en enkelt grænseflade, med indbygget understøttelse af JSON, Avro, Protobuf og MessagePack-afkodning.

Denne et-klik-implementering leverer Console sammen med en indlejret Redpanda-broker, så du får et fungerende Kafka-API-slutpunkt, Skemaregister og Admin API i det øjeblik containeren starter. Selv-hosting på din egen VPS holder begivenhedsdata, kundepayloads og stream-metadata fuldstændig under din kontrol uden SaaS-gebyrer pr. broker.