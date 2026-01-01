Udrul Redpanda Console med enkeltklikinstallation
Udviklervenlig webbrugerflade til administration af Kafka- og Redpanda-klynger, emner, forbrugergrupper og live meddelelsesstrømme.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Redpanda Console
Redpanda Console er en open source web-brugerflade bygget af Redpanda Data til inspektion og drift af Kafka-kompatible streamingklynger. Den eksponerer emner, partitioner, offsets, forbrugergrupper, skemaer, ACL'er og live meddelelses-payloads via en enkelt grænseflade, med indbygget understøttelse af JSON, Avro, Protobuf og MessagePack-afkodning.
Denne et-klik-implementering leverer Console sammen med en indlejret Redpanda-broker, så du får et fungerende Kafka-API-slutpunkt, Skemaregister og Admin API i det øjeblik containeren starter. Selv-hosting på din egen VPS holder begivenhedsdata, kundepayloads og stream-metadata fuldstændig under din kontrol uden SaaS-gebyrer pr. broker.
Vigtige funktioner i Redpanda Console
Live beskedfremviser
Stream poster fra ethvert emne i realtid med tidsrejse, søgning og feltbaseret afkodning for JSON-, Avro- og Protobuf-nyttelast.
Emneestyring
Opret, konfigurer og slet emner, rediger indstillinger for opbevaring og partitionering, og producer testmeddelelser direkte fra browseren.
Forbrugergruppeindsigter
Inspicer gruppemedlemmer, forsinkelse pr. partition og offsets, så du kan fejlfinde fastlåste forbrugere uden at skulle bruge CLI-værktøjer.
Skemaregister indbygget
Gennemse Avro, JSON Schema og Protobuf-emner, se versionshistorik, og kontroller kompatibilitet, før ændringer fremmes.
Indlejret Redpandamægler
Leveres med en fuldt konfigureret Redpanda-broker, der eksponerer Kafka API'et, Schema Registry og Admin API'et til øjeblikkelig test.
Kafka API-kompatibel
Forbind Console til enhver ekstern Kafka-, Confluent Cloud-, MSK- eller Redpanda-klynge ved at pege den mod dine eksisterende brokere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Redpanda Console
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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