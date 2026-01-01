Installer Atomic Server med enkeltklikinstallation
Open source realtids headless CMS og grafdatabase til samarbejdsbaserede vidensbaser og struktureret indhold.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Atomic Server
Atomic Server er et open source headless CMS og en grafdatabase bygget på Atomic Data, en streng undergruppe af RDF, der giver hvert stykke indhold et typiseret skema og en stabil URL. I modsætning til traditionelle CMS'er, der gemmer uigennemsigtige blobs, lagrer Atomic Server strukturerede, linkede data, der kan forespørges, valideres og synkroniseres i realtid på tværs af klienter.
Selv-hosting af Atomic Server på din egen VPS holder din vidensgraf, dokumenter og tabeller under din fulde kontrol, uden leverandørbinding eller gebyrer pr. bruger. Indbyggede WebSockets streamer live-opdateringer til hver tilsluttet klient, hvilket gør det til et stærkt fundament for samarbejdsværktøjer, interne wikier og brugerdefinerede apps, der har brug for en struktureret realtidsbackend.
Vigtige funktioner i Atomic Server
Realtidssynkronisering
Indbyggede WebSockets skubber ændringer til hver tilsluttet klient øjeblikkeligt, så samarbejdsredigering og live dashboards fungerer uden ekstra infrastruktur.
Typebestemt vidensgraf
Hver ressource har et skema og en unik URL baseret på Atomic Data, hvilket giver dit indhold validering, linkning og forespørgselsmulighed, som flade dokumentlagre ikke kan matche.
Kraftfuld tabeleditor
Rediger strukturerede poster i en regnearkslignende brugerflade med indtastede kolonner, referencer og validering — en velkendt brugerflade for ikke-tekniske bidragydere.
Fuldtekstsøgning
Integreret fuldtekstsøgning indekserer automatisk alle ressourcer, hvilket gør store vidensbaser øjeblikkeligt søgbare uden at skulle konfigurere en separat søgemaskine.
JS, React, Svelte SDK'er
Officielle klientbiblioteker lader udviklere bygge tilpassede frontends og apps, der læser, skriver og abonnerer på liveændringer via et typebestemt API.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Atomic Server
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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