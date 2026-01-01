Atomic Server er et open source headless CMS og en grafdatabase bygget på Atomic Data, en streng undergruppe af RDF, der giver hvert stykke indhold et typiseret skema og en stabil URL. I modsætning til traditionelle CMS'er, der gemmer uigennemsigtige blobs, lagrer Atomic Server strukturerede, linkede data, der kan forespørges, valideres og synkroniseres i realtid på tværs af klienter.

Selv-hosting af Atomic Server på din egen VPS holder din vidensgraf, dokumenter og tabeller under din fulde kontrol, uden leverandørbinding eller gebyrer pr. bruger. Indbyggede WebSockets streamer live-opdateringer til hver tilsluttet klient, hvilket gør det til et stærkt fundament for samarbejdsværktøjer, interne wikier og brugerdefinerede apps, der har brug for en struktureret realtidsbackend.