Node-RED er et flowbaseret visuelt programmeringsværktøj bygget på Node.js, der lader dig forbinde hardware, API'er og onlinetjenester ved hjælp af en browserbaseret træk-og-slip-editor. Oprindeligt udviklet af IBM og nu vedligeholdt af OpenJS Foundation, forenkler det opbygningen af automatiserings-workflows uden at skrive kompleks kode — forbind noder på et lærred og implementer på få sekunder.

At hoste Node-RED selv på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dine flows og de følsomme data, de behandler, uden brugsgrænser, ingen hastighedsbegrænsning og ingen afhængighed af en cloudplatform. Uanset om du automatiserer IoT-sensorer, integrerer forretningstjenester eller orkestrerer API-pipelines, leverer Node-RED en fleksibel, udvidelig runtime, der kører, hvor end du har brug for den.