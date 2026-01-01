Op til 70% rabat på Node-RED

Udrul Node-RED med étklikinstallation

Low-code visuelt programmeringsværktøj til at sammenkoble IoT-enheder, API'er og onlinetjenester.

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40,99kr./md.
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Udrul Node-RED med étklikinstallation

Vælg en VPS-pakke til Node-RED

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Node-RED

Node-RED er et flowbaseret visuelt programmeringsværktøj bygget på Node.js, der lader dig forbinde hardware, API'er og onlinetjenester ved hjælp af en browserbaseret træk-og-slip-editor. Oprindeligt udviklet af IBM og nu vedligeholdt af OpenJS Foundation, forenkler det opbygningen af automatiserings-workflows uden at skrive kompleks kode — forbind noder på et lærred og implementer på få sekunder.

At hoste Node-RED selv på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dine flows og de følsomme data, de behandler, uden brugsgrænser, ingen hastighedsbegrænsning og ingen afhængighed af en cloudplatform. Uanset om du automatiserer IoT-sensorer, integrerer forretningstjenester eller orkestrerer API-pipelines, leverer Node-RED en fleksibel, udvidelig runtime, der kører, hvor end du har brug for den.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Node-RED

Visuel floweditor

Browserbaseret træk-og-slip-editor lader dig bygge og implementere komplekse integrationer uden at skrive kode, hvilket gør automatisering tilgængelig for alle.

4.000+ Community-knudepunkter

Installer noder til MQTT, HTTP, databaser, cloud API'er og hundredvis af andre tjenester direkte fra den indbyggede paletmanager.

IoT og MQTT indbygget

Førsteklasses support til MQTT, Modbus og andre IoT-protokoller gør Node-RED til standardplatformen for smart home og industriel automatisering.

JavaScript Funktionsnoder

Skriv brugerdefineret JavaScript inden for flows til at håndtere komplekse datatransformationer og forretningslogik uden at forlade den visuelle editor.

Flowdeling og Bibliotek

Eksporter flows som JSON og importer færdigbyggede flows fra Node-RED fællesskabsbiblioteket for at komme i gang med almindelige integrationer med det samme.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Node-RED

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

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