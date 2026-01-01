Udrul Node-RED med étklikinstallation
Low-code visuelt programmeringsværktøj til at sammenkoble IoT-enheder, API'er og onlinetjenester.
Vælg en VPS-pakke til Node-RED
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Node-RED
Node-RED er et flowbaseret visuelt programmeringsværktøj bygget på Node.js, der lader dig forbinde hardware, API'er og onlinetjenester ved hjælp af en browserbaseret træk-og-slip-editor. Oprindeligt udviklet af IBM og nu vedligeholdt af OpenJS Foundation, forenkler det opbygningen af automatiserings-workflows uden at skrive kompleks kode — forbind noder på et lærred og implementer på få sekunder.
At hoste Node-RED selv på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dine flows og de følsomme data, de behandler, uden brugsgrænser, ingen hastighedsbegrænsning og ingen afhængighed af en cloudplatform. Uanset om du automatiserer IoT-sensorer, integrerer forretningstjenester eller orkestrerer API-pipelines, leverer Node-RED en fleksibel, udvidelig runtime, der kører, hvor end du har brug for den.
Vigtige funktioner i Node-RED
Visuel floweditor
Browserbaseret træk-og-slip-editor lader dig bygge og implementere komplekse integrationer uden at skrive kode, hvilket gør automatisering tilgængelig for alle.
4.000+ Community-knudepunkter
Installer noder til MQTT, HTTP, databaser, cloud API'er og hundredvis af andre tjenester direkte fra den indbyggede paletmanager.
IoT og MQTT indbygget
Førsteklasses support til MQTT, Modbus og andre IoT-protokoller gør Node-RED til standardplatformen for smart home og industriel automatisering.
JavaScript Funktionsnoder
Skriv brugerdefineret JavaScript inden for flows til at håndtere komplekse datatransformationer og forretningslogik uden at forlade den visuelle editor.
Flowdeling og Bibliotek
Eksporter flows som JSON og importer færdigbyggede flows fra Node-RED fællesskabsbiblioteket for at komme i gang med almindelige integrationer med det samme.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Node-RED
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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