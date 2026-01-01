Judge0 CE er et open source online dommersystem, der eksponerer en simpel HTTP JSON API til kompilering og udførelse af kildekode på tværs af mere end 60 programmeringssprog, herunder C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust og Ruby. Hver indsendelse kompileres og køres i en fuldt isoleret, ressourcebegrænset sandkasse ved hjælp af Linux-kernel-namespaces og cgroups, hvilket forhindrer løbske processer, hukommelsesudtømmelse eller filsystem-udslip.

Selv-hosting af Judge0 giver dig mulighed for at bygge kodningsvurderingsplatforme, konkurrenceprogrammeringsdommere eller uddannelsesværktøjer uden at være afhængig af tredjepartsudførelsestjenester. Du ejer API'en, kontrollerer hastighedsgrænser og beholder alle indsendelsesdata på din egen VPS. CE-udgaven er gratis og MIT-licenseret, uden gebyrer pr. udførelse uanset volumen.