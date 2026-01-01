Implementer Judge0 CE med ét-klik installation.
Open source-kodeeksekverings-API, der kompilerer og afvikler indsendelser på 60+ programmeringssprog i en isoleret sandkasse.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Judge0 CE
Judge0 CE er et open source online dommersystem, der eksponerer en simpel HTTP JSON API til kompilering og udførelse af kildekode på tværs af mere end 60 programmeringssprog, herunder C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust og Ruby. Hver indsendelse kompileres og køres i en fuldt isoleret, ressourcebegrænset sandkasse ved hjælp af Linux-kernel-namespaces og cgroups, hvilket forhindrer løbske processer, hukommelsesudtømmelse eller filsystem-udslip.
Selv-hosting af Judge0 giver dig mulighed for at bygge kodningsvurderingsplatforme, konkurrenceprogrammeringsdommere eller uddannelsesværktøjer uden at være afhængig af tredjepartsudførelsestjenester. Du ejer API'en, kontrollerer hastighedsgrænser og beholder alle indsendelsesdata på din egen VPS. CE-udgaven er gratis og MIT-licenseret, uden gebyrer pr. udførelse uanset volumen.
Vigtige funktioner i Judge0 CE
Understøttelse af 60+ sprog
Udfør indsendelser i C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby og dusinvis flere – alt håndteres af et enkelt samlet API-slutpunkt.
Isoleret sandkasseudførelse
Hver indsendelse kører i en sandkasse på kerneniveau med strenge grænser for CPU-tid, hukommelse og processer, hvilket forhindrer interferens mellem samtidige udførelser.
Simpel HTTP JSON API
Opret en indsendelse med kildekode og sprog-ID via en enkelt POST-anmodning, og afstem eller vent synkront på dommen, outputtet og køretidsstatistikkerne.
Autentifikation og autorisation
Beskyt API'et med konfigurerbare headere til autentificerings- og autorisationstokens, hvilket kun giver kontrolleret adgang for betroede klienter.
Asynkron arbejderpulje
En separat arbejderproces tømmer eksekveringskøen fra Redis, så API-serveren forbliver responsiv under høj belastning af indsendelser.
Indbygget rate limiting
Hastighedsbegrænsning pr. klient kan konfigureres for at forhindre en enkelt kalder i at overbelaste eksekveringspuljen på en delt implementering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Judge0 CE
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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