Mastodon er det førende open source fødererede sociale netværk — det største projekt i ActivityPub-fediverset, med tusinder af uafhængigt drevne instanser og millioner af brugere verden over. Det ligner og føles som en velkendt mikrobloggingplatform, men hver server ejes, modereres og drives af en anden, og brugere på enhver server kan følge og samtale med brugere på enhver anden server.

At drive din egen Mastodon-instans på en VPS giver dig et permanent hjem i fediverset — et du fuldt ud kontrollerer. Du sætter reglerne, vælger hvem der kan tilmelde sig, beslutter hvem der fødererer med hvem, og ejer dataene, uden reklamer, ingen algoritmisk tidslinje og ingen tredjepartsplatform, der kan ændre vilkårene i morgen.