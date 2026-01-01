Installer Mastodon med enkeltklikinstallation.
Selvhostet, fødereret mikrobloggingplatform, der forbinder sig med et globalt netværk af uafhængigt ejede servere.
Vælg en VPS-pakke til Mastodon
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Mastodon
Mastodon er det førende open source fødererede sociale netværk — det største projekt i ActivityPub-fediverset, med tusinder af uafhængigt drevne instanser og millioner af brugere verden over. Det ligner og føles som en velkendt mikrobloggingplatform, men hver server ejes, modereres og drives af en anden, og brugere på enhver server kan følge og samtale med brugere på enhver anden server.
At drive din egen Mastodon-instans på en VPS giver dig et permanent hjem i fediverset — et du fuldt ud kontrollerer. Du sætter reglerne, vælger hvem der kan tilmelde sig, beslutter hvem der fødererer med hvem, og ejer dataene, uden reklamer, ingen algoritmisk tidslinje og ingen tredjepartsplatform, der kan ændre vilkårene i morgen.
Vigtige funktioner i Mastodon
ActivityPub-føderation
Understøtter W3C ActivityPub-standarden, så din instans kan interagere med alle andre Mastodon-servere, Pleroma, Misskey og det bredere fediverse.
Kronologisk tidslinje
Indlæg vises i den rækkefølge, de blev sendt – ingen algoritmisk rangering, ingen anbefalede annoncer, ingen omrokeret feed, der konkurrerer om engagement.
Moderation på serverniveau
Ejerdefinerede fællesskabsregler, indholdsvarsler og blokeringer på instansniveau lader dig dyrke et fællesskab med den tone, du ønsker.
Avanceret indlægseditor
Op til 500 tegn pr. opslag (kan konfigureres), afstemninger, medievedhæftninger, indholdsadvarsler, alt-tekst og tilpasselig synlighed pr. opslag.
Åben API og klienter
Modne REST- og streaming-API'er driver et bredt økosystem af mobil- og desktopklienter, herunder de officielle Mastodon-apps til iOS og Android.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mastodon
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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