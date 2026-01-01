Installer Whishper med etklikinstallation.
Selvhostet lydtransskriptions- og undertekstningssuite, der kører Whisper, oversættelse og redigering udelukkende på din egen server.
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Hvad du kan bygge med Whishper
Whishper er en open source-transskriptions- og undertekstningssuite, der kører OpenAI Whisper lokalt for tale-til-tekst med høj nøjagtighed uden at sende lyd til nogen tredjepartstjeneste. Upload mediefiler, indsæt enhver URL, der understøttes af yt-dlp, og Whishper håndterer transskription, oversættelse og undertekstredigering ét sted – alt sammen via en poleret web-brugerflade.
Selv-hosting af Whishper holder følsomme optagelser – interviews, møder, forelæsninger, kundeopkald – udelukkende på din infrastruktur. Den medfølgende LibreTranslate-motor tilføjer offline maskinoversættelse på tværs af snesevis af sprog, og den integrerede undertekstredigering lader dig finjustere timing, opdele segmenter og eksportere til SRT, VTT, TXT eller JSON uden at forlade browseren.
Vigtige funktioner i Whishper
Lokal Whisper transskription
Drevet af FasterWhisper, transskriber lyd og video på din egen hardware uden eksterne API-kald eller gebyrer pr. minut.
URL og filindlæsning
Træk en fil direkte eller indsæt en URL understøttet af yt-dlp – YouTube, podcasts, direkte links – og Whishper henter og transskriberer den.
Offlineoversættelse
Medfølgende LibreTranslate-motor oversætter transskriptioner til snesevis af sprog uden at sende tekst til en kommerciel oversættelses-API.
Indbygget underteksteditor
Rediger timing, opdel eller indsæt segmenter, og se CPS-advarsler live, mens afspilleren fremhæver den aktive linje, når lyden afspilles.
Flere eksportformater
Download færdige transskriptioner som SRT, VTT, TXT eller JSON, eller kopier den rå tekst direkte til din udklipsholder.
CPU- og GPU-profiler
Kører på standard CPU-instanser ud af boksen og understøtter NVIDIA GPU-acceleration for betydeligt hurtigere transskription på egnet hardware.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Whishper
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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