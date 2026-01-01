Whishper er en open source-transskriptions- og undertekstningssuite, der kører OpenAI Whisper lokalt for tale-til-tekst med høj nøjagtighed uden at sende lyd til nogen tredjepartstjeneste. Upload mediefiler, indsæt enhver URL, der understøttes af yt-dlp, og Whishper håndterer transskription, oversættelse og undertekstredigering ét sted – alt sammen via en poleret web-brugerflade.

Selv-hosting af Whishper holder følsomme optagelser – interviews, møder, forelæsninger, kundeopkald – udelukkende på din infrastruktur. Den medfølgende LibreTranslate-motor tilføjer offline maskinoversættelse på tværs af snesevis af sprog, og den integrerede undertekstredigering lader dig finjustere timing, opdele segmenter og eksportere til SRT, VTT, TXT eller JSON uden at forlade browseren.