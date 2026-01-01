Gokapi er en open source, selvhostet fildelingsserver, der er modelleret efter den nu nedlagte Firefox Send. Den lader dig uploade filer via en web-brugerflade og uddele korte, udløbende downloadlinks — ideelt til engangsdeling, hvor modtageren ikke har en konto på din platform. Lagring kan være på lokal disk eller enhver S3-kompatibel bucket, og hvert link understøtter konfigurerbar udløbstid, downloadgrænser og valgfri adgangskoder.

Selvhosting af Gokapi på din egen VPS holder delt indhold og adgangslogfiler for modtagere inden for din egen infrastruktur frem for en SaaS-uploadtjeneste. Den enkelte Go-binær holder fodaftrykket minimalt, og i modsætning til offentlige fildelingsplatforme er der ingen annoncerede misbrugskanaler — kun de personer, du sender et link til, kan se, hvad du har uploadet.