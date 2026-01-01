Implementer Gokapi med et-klik-installation.
Letvægts selvhostet fildelingsserver med udløbende links, adgangskodebeskyttelse og valgfri S3-backend.
Vælg en VPS-pakke til Gokapi
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Gokapi
Gokapi er en open source, selvhostet fildelingsserver, der er modelleret efter den nu nedlagte Firefox Send. Den lader dig uploade filer via en web-brugerflade og uddele korte, udløbende downloadlinks — ideelt til engangsdeling, hvor modtageren ikke har en konto på din platform. Lagring kan være på lokal disk eller enhver S3-kompatibel bucket, og hvert link understøtter konfigurerbar udløbstid, downloadgrænser og valgfri adgangskoder.
Selvhosting af Gokapi på din egen VPS holder delt indhold og adgangslogfiler for modtagere inden for din egen infrastruktur frem for en SaaS-uploadtjeneste. Den enkelte Go-binær holder fodaftrykket minimalt, og i modsætning til offentlige fildelingsplatforme er der ingen annoncerede misbrugskanaler — kun de personer, du sender et link til, kan se, hvad du har uploadet.
Vigtige funktioner i Gokapi
Udløbende delingslinks
Hver uploadet fil får en kort URL med konfigurerbar udløbstid eller downloadantal, så links holder op med at virke, efter at modtageren har hentet dem.
Adgangskodebeskyttede links
Beskyt valgfrit downloads med en adgangskode pr. link, så selv lækkede URL'er ikke kan åbnes uden adgangskoden.
Lokal eller S3-lagerplads
Lagre filer på det lokale drev eller peg Gokapi mod enhver S3-kompatibel bucket (AWS, Backblaze, MinIO) for elastisk, holdbar lagring.
End-to-end-kryptering
Valgfri klientbaseret kryptering sikrer, at serveren aldrig ser klartekst for uploads delt via engangsbrugs end-to-end-krypterede links.
Multibrugerkonti
Opret separate brugerkonti, så flere medarbejdere eller familiemedlemmer kan dele én instans med isolerede uploadhistorikker.
API og CLI
Upload programmatisk via REST API'et eller den officielle CLI til levering af buildartefakter, logbundter og automatiseringsoutput.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Gokapi
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.