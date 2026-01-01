Monica er et open source-system til personlig relationsstyring, bygget med Laravel, der hjælper dig med at huske alt vigtigt om menneskene i dit liv. Dokumenter kontakter, samtaler, fødselsdage, gaveidéer, gæld og livsbegivenheder i en enkelt privat grænseflade, tilgængelig på 27 sprog. I modsætning til sociale netværk og cloud-kontaktadministratorer er Monica designet til selvhosting, så dine mest personlige data aldrig forlader din infrastruktur.

Fordi Monica gemmer relationsdetaljer, som du aldrig ville betro en kommerciel platform – familiehelbredshistorik, private samtaler, personlige præferencer – sikrer kørsel af det på din egen VPS fuld datasuverænitet uden reklamer, adfærdssporing og tredjepartsadgang til dine oplysninger.