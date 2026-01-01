Udrul Monica med ét-klik-installation.
Open source personlig relationsmanager til sporing af kontakter, samtaler og livsbegivenheder privat.
Vælg en VPS-pakke til Monica
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Monica
Monica er et open source-system til personlig relationsstyring, bygget med Laravel, der hjælper dig med at huske alt vigtigt om menneskene i dit liv. Dokumenter kontakter, samtaler, fødselsdage, gaveidéer, gæld og livsbegivenheder i en enkelt privat grænseflade, tilgængelig på 27 sprog. I modsætning til sociale netværk og cloud-kontaktadministratorer er Monica designet til selvhosting, så dine mest personlige data aldrig forlader din infrastruktur.
Fordi Monica gemmer relationsdetaljer, som du aldrig ville betro en kommerciel platform – familiehelbredshistorik, private samtaler, personlige præferencer – sikrer kørsel af det på din egen VPS fuld datasuverænitet uden reklamer, adfærdssporing og tredjepartsadgang til dine oplysninger.
Vigtige funktioner i Monica
Kontaktjournalføring
Log hver samtale, aktivitet og interaktion med en kontakt sammen med noter og påmindelser, så intet vigtigt bliver glemt.
Fødselsdags- og begivenhedspåmindelser
Opsæt e-mailpåmindelser til fødselsdage, jubilæer og brugerdefinerede begivenheder, så du aldrig går glip af en vigtig dato i et forhold.
Gave- og gældsoversigt
Registrer gaveidéer og tidligere gaver pr. kontakt, og hold styr på uformelle gældsposter og lån for at holde relationer fri for finansiel tvetydighed.
Relationskortlægning
Definer relationer mellem kontakter og opbyg stamtræer for at forstå og dokumentere forbindelserne mellem de personer, du kender.
Fuldstændig privatlivsejerskab
Alle data forbliver på din VPS uden tredjepartsadgang, ingen reklameprofilering og fuld kontrol over sikkerhedskopier og eksport.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Monica
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.