SeaweedFS er et open source-distribueret filsystem med over 24.000 GitHub-stjerner, optimeret til effektiv lagring og hentning af et stort antal filer. Med en indbygget S3-kompatibel API fungerer det som en direkte erstatning for Amazon S3 i selvhostede miljøer – ethvert værktøj eller SDK bygget til S3 fungerer med SeaweedFS uden kodeændringer.

Selvhosting af objektlagring på din VPS eliminerer omkostninger pr. anmodning og pr. GB fra cloududbydere, samtidig med at data forbliver under din fulde kontrol. SeaweedFS håndterer alt fra små brugeruploadede billeder til store videofiler og sikkerhedsarkiver, med replikering og slettekodning tilgængelig for databeskyttelse.