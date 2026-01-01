Udrul SeaweedFS med installation med ét klik
Højtydende distribueret filsystem med S3 API-kompatibilitet til lagring og servering af milliarder af filer i stor skala.
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Hvad du kan bygge med SeaweedFS
SeaweedFS er et open source-distribueret filsystem med over 24.000 GitHub-stjerner, optimeret til effektiv lagring og hentning af et stort antal filer. Med en indbygget S3-kompatibel API fungerer det som en direkte erstatning for Amazon S3 i selvhostede miljøer – ethvert værktøj eller SDK bygget til S3 fungerer med SeaweedFS uden kodeændringer.
Selvhosting af objektlagring på din VPS eliminerer omkostninger pr. anmodning og pr. GB fra cloududbydere, samtidig med at data forbliver under din fulde kontrol. SeaweedFS håndterer alt fra små brugeruploadede billeder til store videofiler og sikkerhedsarkiver, med replikering og slettekodning tilgængelig for databeskyttelse.
Vigtige funktioner i SeaweedFS
S3 API-kompatibilitet
Enhver applikation eller værktøj bygget til Amazon S3 forbinder til SeaweedFS uden ændring, hvilket muliggør øjeblikkelig integration med eksisterende arbejdsgange.
Effektiv småfilhåndtering
Optimeret lagermotor håndterer milliarder af små filer effektivt – en almindelig svaghed ved traditionelle filsystemer og generelle lager-backends.
Datareplikering
Automatisk replikering på tværs af volumenservere giver redundans, så data forbliver tilgængelige, selv hvis individuelle lagringsknuder fejler.
Erasurekodning
Reducerer lagerforbruget sammenlignet med fuld replikering, samtidig med at dataintegriteten opretholdes for varme og kolde lagringsniveauer.
FUSE Monteringssupport
Monter SeaweedFS som et native filsystem på Linux-værter, hvilket gør det muligt for applikationer, der forventer standard POSIX filadgang, at læse og skrive direkte.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SeaweedFS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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