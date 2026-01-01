Installer SyncLounge med enkeltklikinstallation.
Plex se-arrangementer – afhold synkroniserede film- og tv-aftener med venner og familie på tværs af flere Plex-servere.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med SyncLounge
SyncLounge er en selvhostet "watch party"-koordinator til Plex Media Server. Den synkroniserer afspilning på tværs af flere Plex-klienter i realtid — når én seer sætter på pause, sætter alle på pause; når én spoler frem, indhenter alle. Hver seer streamer fra sin egen Plex-server, så værten ikke behøver at dele sit bibliotek eller bekymre sig om båndbredde — SyncLounge holder blot afspilningsurene justeret og tilbyder et chatrum til gruppen.
Selvhosting af SyncLounge på en VPS holder watch parties under din kontrol, hvor brugere logger ind via deres eksisterende Plex-konti og forbinder til deres egne Plex-servere. Valgfri whitelist-understøttelse begrænser din instans til venner, familie eller brugere af en specifik Plex-server.
Vigtige funktioner i SyncLounge
Realtidsafspilningssynkronisering
Afspil, pause, søg og lydstyrkehandlinger synkroniseres på tværs af alle deltagere på millisekunder, så hele rummet forbliver synkroniseret.
Indbygget gruppechat
Hvert rum inkluderer en integreret chatsidebar, så seerne kan reagere og diskutere uden at forlade afspilleren.
Multiserversupport
Hver seer streamer fra sin egen Plex-server, så værten ikke behøver at dele biblioteksadgang eller bruge uploadbåndbredde.
Plex enkeltlogon
Brugere logger ind med deres eksisterende Plex-konti – ingen separat tilmelding, intet ekstra kodeord at huske.
Valgfri adgangshvidliste
AUTH_LIST-variablen begrænser adgangen til specifikke Plex-brugernavne, e-mails eller servermaskine-ID'er til private implementeringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SyncLounge
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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