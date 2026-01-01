SyncLounge er en selvhostet "watch party"-koordinator til Plex Media Server. Den synkroniserer afspilning på tværs af flere Plex-klienter i realtid — når én seer sætter på pause, sætter alle på pause; når én spoler frem, indhenter alle. Hver seer streamer fra sin egen Plex-server, så værten ikke behøver at dele sit bibliotek eller bekymre sig om båndbredde — SyncLounge holder blot afspilningsurene justeret og tilbyder et chatrum til gruppen.

Selvhosting af SyncLounge på en VPS holder watch parties under din kontrol, hvor brugere logger ind via deres eksisterende Plex-konti og forbinder til deres egne Plex-servere. Valgfri whitelist-understøttelse begrænser din instans til venner, familie eller brugere af en specifik Plex-server.