Diun (Docker Image Update Notifier) er et letvægts CLI-værktøj, der overvåger dine Docker-images og advarer dig i det øjeblik en ny version udgives til registry'et. Det understøtter Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay og private registries, og tjekker efter en konfigurerbar cron-plan med jitter for at sprede belastningen.

At self-hoste Diun på din VPS betyder, at det kører kontinuerligt sammen med dine containere, med fuld adgang til Docker-socket'en til automatisk container-opdagelse. Du ejer notifikationsroutingen — Slack, Discord, e-mail, webhooks og mere — uden at sende image-metadata til tredjeparts overvågningstjenester.