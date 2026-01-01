Implementer Diun med et-klik-installation.
Letvægtsværktøj der overvåger Docker-images for opdateringer og sender notifikationer til din foretrukne kanal.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Diun
Diun (Docker Image Update Notifier) er et letvægts CLI-værktøj, der overvåger dine Docker-images og advarer dig i det øjeblik en ny version udgives til registry'et. Det understøtter Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay og private registries, og tjekker efter en konfigurerbar cron-plan med jitter for at sprede belastningen.
At self-hoste Diun på din VPS betyder, at det kører kontinuerligt sammen med dine containere, med fuld adgang til Docker-socket'en til automatisk container-opdagelse. Du ejer notifikationsroutingen — Slack, Discord, e-mail, webhooks og mere — uden at sende image-metadata til tredjeparts overvågningstjenester.
Vigtige funktioner i Diun
Automatisk billedovervågning
Opdager og overvåger alle kørende containere som standard, så nye udrulninger spores uden nogen manuel konfiguration.
Fleksible notifikationer
Understøtter Slack, Discord, e-mail, webhooks og andre kanaler, så opdateringsadvarsler når dit team, uanset hvor de arbejder.
Cron-baseret tidsplanlægning
Kontroller køres efter en konfigurerbar tidsplan med valgfri jitter for at undgå at overbelaste registre i spidsbelastningsperioder.
Multiregistersupport
Fungerer med Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay og private registre, og dækker hele dit containerbilledlandskab.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Diun
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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