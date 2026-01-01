Deploy HeyForm in one click installation.
Open source konversationsformularbygger til undersøgelser, quizzer og afstemninger.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med HeyForm
HeyForm er en moderne open source-formularbygger, der skaber engagerende konversationsgrænseflader, hvor spørgsmål vises ét ad gangen. Denne tilgang giver markant højere gennemførelsesrater sammenlignet med traditionelle formularbyggere, hvilket gør den ideel til undersøgelser, spørgeskemaer, quizzer og kundeemnefangstformularer.
Med over 40 inputtyper, betinget logik, brugerdefinerede temaer og indbygget analyse tilbyder HeyForm en kraftfuld no-code platform til dataindsamling, samtidig med at alle indsendelser forbliver under din kontrol. Denne skabelon inkluderer MongoDB til formularlagring, KeyDB til caching og Traefik HTTPS-routing for sikker formularadgang.
Vigtige funktioner i HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Byg dynamiske spørgsmålsstier, der tilpasser sig baseret på tidligere svar for personlig og relevant dataindsamling.
Træk-og-slip-bygger
Design formularer visuelt med over 40 inputfelttyper, inklusive bedømmelser, filoverførsler, signaturer og datovælgere.
Indbyggede Analytics
Spor svarmønstre og fuldførelsesmålinger med et integreret analysedashboard til datadrevet formularoptimering.
Tilpasset branding
Tilpas brugerdefinerede temaer, farver og branding, så det matcher din organisationsidentitet på tværs af alle formularer og undersøgelser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre HeyForm
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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