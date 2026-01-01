HeyForm er en moderne open source-formularbygger, der skaber engagerende konversationsgrænseflader, hvor spørgsmål vises ét ad gangen. Denne tilgang giver markant højere gennemførelsesrater sammenlignet med traditionelle formularbyggere, hvilket gør den ideel til undersøgelser, spørgeskemaer, quizzer og kundeemnefangstformularer.

Med over 40 inputtyper, betinget logik, brugerdefinerede temaer og indbygget analyse tilbyder HeyForm en kraftfuld no-code platform til dataindsamling, samtidig med at alle indsendelser forbliver under din kontrol. Denne skabelon inkluderer MongoDB til formularlagring, KeyDB til caching og Traefik HTTPS-routing for sikker formularadgang.