Fusion er en minimalistisk open source RSS-læser, skrevet i Go, der fokuserer på et hurtigt, distraktionsfrit læseflow. Den parser RSS- og Atom-feeds, auto-opdager feeds fra hjemmeside-URL'er og organiserer abonnementer i grupper, samtidig med at den sporer ulæst status, bogmærker og fuldtekstsøgning på tværs af dit bibliotek.

Selv-hosting af Fusion på din VPS holder din abonnementsliste og læsehistorik væk fra tredjeparts-tjenester, og dens Fever API-kompatibilitet lader native mobilklienter som Reeder, Unread og FeedMe synkronisere med din egen instans i stedet for en cloud-aggregator.