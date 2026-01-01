Udrul Fusion RSS med enkeltklikinstallation
Letvægts selvhostet RSS-læser med en ren web-brugerflade, tastaturgenveje og Fever API-understøttelse.
Vælg en VPS-pakke til Fusion RSS
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Fusion RSS
Fusion er en minimalistisk open source RSS-læser, skrevet i Go, der fokuserer på et hurtigt, distraktionsfrit læseflow. Den parser RSS- og Atom-feeds, auto-opdager feeds fra hjemmeside-URL'er og organiserer abonnementer i grupper, samtidig med at den sporer ulæst status, bogmærker og fuldtekstsøgning på tværs af dit bibliotek.
Selv-hosting af Fusion på din VPS holder din abonnementsliste og læsehistorik væk fra tredjeparts-tjenester, og dens Fever API-kompatibilitet lader native mobilklienter som Reeder, Unread og FeedMe synkronisere med din egen instans i stedet for en cloud-aggregator.
Vigtige funktioner i Fusion RSS
Fever API-support
Synkroniser artikler til native iOS-, Android- og desktop-klienter som Reeder, Unread og FeedMe via den indbyggede Fever-kompatible API.
Tastaturdrevet læser
Google Reader-lignende genveje lader dig sortere hundredvis af artikler pr. session uden at forlade tastaturet.
Feed-autoopdagelse
Indsæt enhver webadresse, og Fusion finder automatisk RSS- eller Atom-feedet med gruppering for velordnede abonnementslister.
Responsiv PWA
Installerbar progressiv webapp leverer en læseoplevelse med en indbygget fornemmelse på telefoner, tablets og desktopbrowsere.
OIDC enkeltlogon
Valgfri OpenID Connect-integration giver dig mulighed for at autentificere dig mod Keycloak, Authelia eller enhver kompatibel identitetsudbyder.
Ingen AI-oppustethed
Udelader bevidst AI-resumé- og anbefalingsfunktioner for at holde læseren fokuseret, let og forudsigelig.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Fusion RSS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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