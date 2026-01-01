Udrul SQLPage med et-klik-installation.
Byg interaktive hjemmesider og datadashboards ved kun at bruge SQL-forespørgsler – ingen frontendkode, frameworks eller JavaScript påkrævet.
Vælg en VPS-pakke til SQLPage
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med SQLPage
SQLPage er en open source-webapplikationsserver, der gengiver interaktive websider direkte fra SQL-forespørgsler. Udviklere og analytikere skriver
.sql-filer, der vælger fra et indbygget komponentbibliotek – formularer, tabeller, diagrammer, kort, navigation og snesevis af UI-elementer – og serveren omdanner resultatsættene til poleret HTML uden en eneste linje HTML, CSS eller JavaScript. Tilslut SQLite, PostgreSQL, MySQL eller Microsoft SQL Server, og eksponer en eksisterende database som et fungerende adminpanel, internt dashboard eller en prototype på få minutter.
Selv-hosting af SQLPage på din egen VPS holder forespørgsler, skemaer og legitimationsoplysninger inden for den infrastruktur, du kontrollerer, snarere end en tredjeparts low-code-platform. Der er ingen gebyrer pr. bruger, ingen rækkebegrænsninger, og dine
.sql-filer forbliver bærbare og versionskontrollerbare som enhver anden kode.
Vigtige funktioner i SQLPage
Kun SQL-rendering
Skriv almindelige SQL-filer, der vælger fra et rigt komponentbibliotek, og SQLPage gengiver responsive HTML-sider direkte fra resultatdataene.
Multidatabasesupport
Opret forbindelse til SQLite, PostgreSQL, MySQL eller Microsoft SQL Server, og eksponer enhver eksisterende database som en fungerende webapplikation.
Indbyggede komponenter
Formularer, tabeller, diagrammer, kort, kort, navigation, filoverførsler og snesevis af polerede UI-elementer er tilgængelige uden eksterne biblioteker eller byggetrin.
Øjeblikkelig hotreload
Rediger en
.sql-fil, og ændringen vises ved næste sideindlæsning – ingen kompilering, ingen bundler og ingen genstart.
Lille statisk binær
En enkelt Rust-binær under 20 MB driver et helt dynamisk website med lavt hukommelsesforbrug og hurtige kolde opstarter på beskedne VPS-ressourcer.
Indbygget autentificering
HTTP basic auth, sessionsstyring, OAuth og funktioner til hashing af adgangskoder lader SQL-filer beskytte sider uden en ekstern identitetstjeneste.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SQLPage
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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