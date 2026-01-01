SQLPage er en open source-webapplikationsserver, der gengiver interaktive websider direkte fra SQL-forespørgsler. Udviklere og analytikere skriver .sql -filer, der vælger fra et indbygget komponentbibliotek – formularer, tabeller, diagrammer, kort, navigation og snesevis af UI-elementer – og serveren omdanner resultatsættene til poleret HTML uden en eneste linje HTML, CSS eller JavaScript. Tilslut SQLite, PostgreSQL, MySQL eller Microsoft SQL Server, og eksponer en eksisterende database som et fungerende adminpanel, internt dashboard eller en prototype på få minutter.

Selv-hosting af SQLPage på din egen VPS holder forespørgsler, skemaer og legitimationsoplysninger inden for den infrastruktur, du kontrollerer, snarere end en tredjeparts low-code-platform. Der er ingen gebyrer pr. bruger, ingen rækkebegrænsninger, og dine .sql -filer forbliver bærbare og versionskontrollerbare som enhver anden kode.