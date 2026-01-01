Unleash er en open source-funktionstyringsplatform i virksomhedsklasse, som teams i over 1.000 organisationer stoler på. Den adskiller kodeudrulning fra funktionsaktivering – udrul til produktion når som helst, og aktiver selektivt funktioner for specifikke brugere, procentvise udrulninger eller miljøer via et webkontrolpanel, uden at genudrulle.

Ved selv at hoste Unleash beholdes al flagkonfiguration og brugersegmenteringsdata inden for din egen infrastruktur. Med over 15 officielle SDK'er, der dækker alle større sprog og frameworks, kan hele din ingeniørorganisation implementere feature flags med en ensartet arbejdsgang – fra A/B-test og canary-udrulninger til nødstopkontakter.