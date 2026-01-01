Udrul Unleash med etklikinstallation.
Open source-platform til styring af feature flags for sikker og gradvis udrulning af funktioner på tværs af enhver teknologistak.
Vælg en VPS-pakke til Unleash
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Unleash
Unleash er en open source-funktionstyringsplatform i virksomhedsklasse, som teams i over 1.000 organisationer stoler på. Den adskiller kodeudrulning fra funktionsaktivering – udrul til produktion når som helst, og aktiver selektivt funktioner for specifikke brugere, procentvise udrulninger eller miljøer via et webkontrolpanel, uden at genudrulle.
Ved selv at hoste Unleash beholdes al flagkonfiguration og brugersegmenteringsdata inden for din egen infrastruktur. Med over 15 officielle SDK'er, der dækker alle større sprog og frameworks, kan hele din ingeniørorganisation implementere feature flags med en ensartet arbejdsgang – fra A/B-test og canary-udrulninger til nødstopkontakter.
Vigtige funktioner i Unleash
Gradvis udrulning
Udsæt funktioner for en konfigurerbar procentdel af brugere, og udvid dækningen gradvist, så du opfanger problemer, før de påvirker alle.
15+ officielle SDK'er
Native SDK'er til Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android og flere holder flagevaluering hurtig og lokal.
Miljømålretning
Oprethold uafhængige flagtilstande pr. miljø – udvikling, staging, produktion – fra et enkelt kontrolplan uden at duplikere konfigurationen.
Aktiveringsstrategier
Målret efter bruger-ID, IP-område, værtsnavn eller brugerdefinerede kontekstfelter for præcist at styre, hvem der ser hver funktion.
Fuld revisionslog
Hver flagændring registreres med forfatter og tidsstempel, hvilket giver dig en komplet historik til fejlfinding og overholdelse.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Unleash
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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