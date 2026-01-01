Op til 70% rabat på ChronoFrame

Implementer ChronoFrame i etklikinstallation

Selvhostet fotogalleri med automatisk EXIF-parsing, omvendt geokodning og et interaktivt udforskningskort til fotografer.

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40,99 kr. /md.
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Implementer ChronoFrame i etklikinstallation

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69% rabat
KVM 1
130,99 kr.
40,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99 kr.
59,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99 kr.
81,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99 kr.
163,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99 kr.
40,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99 kr.
59,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99 kr.
81,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99 kr.
163,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med ChronoFrame

ChronoFrame er et moderne open source-fotogalleri bygget til fotografer, der ønsker et smukt, metadata-bevidst hjem til deres arbejde uden at overgive det til en skytjeneste. Bygget på Nuxt 4 med en hurtig billedpipeline, parser det automatisk EXIF ved upload, reverse-geokoder optagelsessteder, genererer ThumbHash-pladsholdere for øjeblikkelig indlæsning og understøtter Live og Motion Photos sammen med JPEG, PNG og HEIC/HEIF.

At køre ChronoFrame på din VPS holder originaler i fuld opløsning, GPS-koordinater og visningshistorik under din kontrol – ingen abonnement, ingen grænser pr. foto, ingen tredjeparts scanning. Billeder kan ligge på en lokal disk eller en hvilken som helst S3-kompatibel bucket, og det inkluderede udforskningskort forvandler hver tur til en gennemsøgelig tidslinje over, hvor hver ramme blev taget.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i ChronoFrame

Interaktivt udforskningskort

Hvert geotagget foto vises på et interaktivt MapLibre-kort, så du kan gennemse dit bibliotek efter placering i stedet for at scrolle gennem uendelige tidslinjer.

Automatisk EXIF-parsing

Optagelsestidspunkt, kamerahus, objektiv, brændvidde, blænde og GPS-koordinater udtrækkes ved upload og indekseres til hurtig filtrering og søgning.

Omvendt geokodning

GPS-koordinater omdannes til menneskelæsbare stednavne via Nominatim eller Mapbox, så hvert billede automatisk mærkes med by og land.

Levende og bevægelsesbilleder

Indbygget understøttelse til iPhone Live Photos og Android Motion Photos bevarer den korte video sammen med stillbilledet, så minder afspilles, som de blev optaget.

Fleksibel lagerbackends

Gem originaler på lokal disk, ethvert S3-kompatibelt objektlager eller OpenList – skift backends uden at ændre galleri-URL'en eller miste metadata.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre ChronoFrame

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Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

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