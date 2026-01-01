Implementer ChronoFrame i etklikinstallation
Selvhostet fotogalleri med automatisk EXIF-parsing, omvendt geokodning og et interaktivt udforskningskort til fotografer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ChronoFrame
ChronoFrame er et moderne open source-fotogalleri bygget til fotografer, der ønsker et smukt, metadata-bevidst hjem til deres arbejde uden at overgive det til en skytjeneste. Bygget på Nuxt 4 med en hurtig billedpipeline, parser det automatisk EXIF ved upload, reverse-geokoder optagelsessteder, genererer ThumbHash-pladsholdere for øjeblikkelig indlæsning og understøtter Live og Motion Photos sammen med JPEG, PNG og HEIC/HEIF.
At køre ChronoFrame på din VPS holder originaler i fuld opløsning, GPS-koordinater og visningshistorik under din kontrol – ingen abonnement, ingen grænser pr. foto, ingen tredjeparts scanning. Billeder kan ligge på en lokal disk eller en hvilken som helst S3-kompatibel bucket, og det inkluderede udforskningskort forvandler hver tur til en gennemsøgelig tidslinje over, hvor hver ramme blev taget.
Vigtige funktioner i ChronoFrame
Interaktivt udforskningskort
Hvert geotagget foto vises på et interaktivt MapLibre-kort, så du kan gennemse dit bibliotek efter placering i stedet for at scrolle gennem uendelige tidslinjer.
Automatisk EXIF-parsing
Optagelsestidspunkt, kamerahus, objektiv, brændvidde, blænde og GPS-koordinater udtrækkes ved upload og indekseres til hurtig filtrering og søgning.
Omvendt geokodning
GPS-koordinater omdannes til menneskelæsbare stednavne via Nominatim eller Mapbox, så hvert billede automatisk mærkes med by og land.
Levende og bevægelsesbilleder
Indbygget understøttelse til iPhone Live Photos og Android Motion Photos bevarer den korte video sammen med stillbilledet, så minder afspilles, som de blev optaget.
Fleksibel lagerbackends
Gem originaler på lokal disk, ethvert S3-kompatibelt objektlager eller OpenList – skift backends uden at ændre galleri-URL'en eller miste metadata.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ChronoFrame
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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