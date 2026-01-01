ChronoFrame er et moderne open source-fotogalleri bygget til fotografer, der ønsker et smukt, metadata-bevidst hjem til deres arbejde uden at overgive det til en skytjeneste. Bygget på Nuxt 4 med en hurtig billedpipeline, parser det automatisk EXIF ved upload, reverse-geokoder optagelsessteder, genererer ThumbHash-pladsholdere for øjeblikkelig indlæsning og understøtter Live og Motion Photos sammen med JPEG, PNG og HEIC/HEIF.

At køre ChronoFrame på din VPS holder originaler i fuld opløsning, GPS-koordinater og visningshistorik under din kontrol – ingen abonnement, ingen grænser pr. foto, ingen tredjeparts scanning. Billeder kan ligge på en lokal disk eller en hvilken som helst S3-kompatibel bucket, og det inkluderede udforskningskort forvandler hver tur til en gennemsøgelig tidslinje over, hvor hver ramme blev taget.