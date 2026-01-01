GoCD er en continuous delivery-server udviklet af ThoughtWorks, der går ud over grundlæggende CI for at modellere den fulde softwareleveringspipeline. Dens kernestyrke er evnen til at definere komplekse pipelines med fan-in- og fan-out-afhængigheder, hvilket lader teams repræsentere præcis, hvordan kode bevæger sig fra commit til produktion på tværs af flere stadier, miljøer og parallelle spor.

Value Stream Map-visningen giver teams en realtidsvisualisering af hver build og implementering på tværs af hele pipelinen, hvilket gør det nemt at identificere flaskehalse og forstå status for enhver udgivelse. GoCD kører via en letvægts server-og-agent-arkitektur, så byggekapaciteten skaleres simpelthen ved at tilføje flere agenter. Selv-hosting sikrer, at dine pipelinekonfigurationer, artefakter og implementeringshistorik forbliver fuldt ud under din kontrol.