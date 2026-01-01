Udrul GoCD med installation med ét klik
Open source-server til kontinuerlig levering med kraftfuld pipelinemodellering, værdistrømskortlægning og afhængighedsstyring til komplekse udgivelses-workflows.
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Hvad du kan bygge med GoCD
GoCD er en continuous delivery-server udviklet af ThoughtWorks, der går ud over grundlæggende CI for at modellere den fulde softwareleveringspipeline. Dens kernestyrke er evnen til at definere komplekse pipelines med fan-in- og fan-out-afhængigheder, hvilket lader teams repræsentere præcis, hvordan kode bevæger sig fra commit til produktion på tværs af flere stadier, miljøer og parallelle spor.
Value Stream Map-visningen giver teams en realtidsvisualisering af hver build og implementering på tværs af hele pipelinen, hvilket gør det nemt at identificere flaskehalse og forstå status for enhver udgivelse. GoCD kører via en letvægts server-og-agent-arkitektur, så byggekapaciteten skaleres simpelthen ved at tilføje flere agenter. Selv-hosting sikrer, at dine pipelinekonfigurationer, artefakter og implementeringshistorik forbliver fuldt ud under din kontrol.
Vigtige funktioner i GoCD
Værdistrømskortlægning
Visualiser hver build og implementering på tværs af hele pipelinen i realtid, hvilket gør flaskehalse og udgivelsesstatus øjeblikkeligt synlige.
Pipelinetmodellering
Modeller komplekse fan-in- og fan-out-afhængigheder mellem pipelines for præcist at repræsentere, hvordan kode flyder fra commit til produktion.
Parallel eksekvering
Kør flere stadier og jobs parallelt inden for en pipeline for at reducere byggetider og maksimere infrastrukturudnyttelsen.
Agentbaseret skalering
Tilføj build-agenter for at skalere kapaciteten horisontalt – hver agent henter jobs fra serveren og kører dem uafhængigt.
Pipeline som kode
Gem pipelinekonfigurationer i dit git-repository, og lad GoCD automatisk synkronisere og anvende ændringer ved hvert push.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre GoCD
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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