Installer Fusio med enkeltklikinstallation
Open source API-administrationsplatform til at bygge, drive og tjene penge på API'er med en visuel udviklerportal.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Fusio
Fusio er en selvhostet open source API-administrationsplatform, der fungerer som både en API-gateway og en backend-bygger. Den giver dig mulighed for at eksponere databasetabeller, mikroservices eller brugerdefineret logik som REST API'er uden at skrive boilerplate-kode – med understøttelse af MySQL, PostgreSQL, MongoDB og mere. En indbygget udviklerportal giver eksterne udviklere selvbetjeningsadgang, API-nøglestyring og live OpenAPI-dokumentation, mens abonnementsplaner og rate-begrænsning gør det ligetil at tjene penge på dine API'er.
Med indbygget understøttelse af Model Context Protocol (MCP) kan Fusio også fungere som et integrationshub for AI-agenter, der forbinder dine data og tjenester direkte med LLM-arbejdsgange. Selvhosting på din VPS holder al API-trafik og forretningslogik under din kontrol.
Vigtige funktioner i Fusio
Database til API
Eksponer MySQL, PostgreSQL, MongoDB og andre datakilder som styrede REST API'er uden at skrive boilerplate-kode.
Udviklerportal
Giv eksterne udviklere selvbetjenings-API-adgang, nøglehåndtering og live OpenAPI-dokumentation i en brandet portal.
API-monetarisering
Opret abonnementsplaner og ratebegrænsningsniveauer til at opkræve betaling for API-brug med konfigurerbare kvoter og faktureringsintegration.
MCP-integration
Forbind dine API'er direkte ind i AI-agentarbejdsgange via indbygget understøttelse af Model Context Protocol til LLM-værktøjsintegration.
SDK-generering
Generer automatisk klient-SDK'er for alle større programmeringssprog for at accelerere tredjeparts API-integrationer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Fusio
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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