Fusio er en selvhostet open source API-administrationsplatform, der fungerer som både en API-gateway og en backend-bygger. Den giver dig mulighed for at eksponere databasetabeller, mikroservices eller brugerdefineret logik som REST API'er uden at skrive boilerplate-kode – med understøttelse af MySQL, PostgreSQL, MongoDB og mere. En indbygget udviklerportal giver eksterne udviklere selvbetjeningsadgang, API-nøglestyring og live OpenAPI-dokumentation, mens abonnementsplaner og rate-begrænsning gør det ligetil at tjene penge på dine API'er.

Med indbygget understøttelse af Model Context Protocol (MCP) kan Fusio også fungere som et integrationshub for AI-agenter, der forbinder dine data og tjenester direkte med LLM-arbejdsgange. Selvhosting på din VPS holder al API-trafik og forretningslogik under din kontrol.