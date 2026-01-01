Installer Snapdrop med enkeltklikinstallation.
Browserbaseret lokal fildeling inspireret af AirDrop – ingen konti, ingen apps, fungerer på alle platforme.
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Hvad du kan bygge med Snapdrop
Snapdrop er et smukt simpelt webbaseret fildelingsværktøj, der eliminerer besværet med at overføre filer mellem enheder. Inspireret af Apple AirDrop, men fungerer på tværs af alle platforme og browsere, opdager Snapdrop automatisk enheder på det samme netværk og muliggør øjeblikkelige peer-to-peer-overførsler – ingen konti, ingen app-installationer og ingen konfiguration påkrævet.
Selv-hosting af Snapdrop på din VPS skaber et privat, altid tilgængeligt fildelingsmiljø udelukkende inden for din infrastruktur. I modsætning til den offentlige Snapdrop.net-tjeneste holder din selv-hostede instans alle opdagelses- og overførselsdata på dit eget netværk, hvilket er afgørende for organisationer, der håndterer fortrolige oplysninger eller opererer i miljøer med strenge krav til datahåndtering.
Vigtige funktioner i Snapdrop
Nulkonfiguration
Enheder på det samme netværk opdager hinanden automatisk – åbn browseren, se dine enheder, og begynd at dele med det samme.
Platformsuafhængig understøttelse
Fungerer på Windows, macOS, Linux, iOS og Android fra enhver moderne browser uden appinstallation påkrævet på nogen enhed.
Peer-to-peer-overførsler
WebRTC-drevne direkte overførsler holder filer i bevægelse mellem enheder uden at skulle rute gennem din server, hvilket maksimerer hastighed og privatliv.
Ingen filstørrelsesbegrænsninger
Overfør filer uanset størrelse uden uploadbegrænsninger eller komprimering pålagt af skybaserede delingstjenester.
Ingen konti påkrævet
Fuldstændig anonym deling – ingen registrering, ingen personoplysninger og ingen vedvarende lagring af overførte filer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Snapdrop
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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