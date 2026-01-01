Snapdrop er et smukt simpelt webbaseret fildelingsværktøj, der eliminerer besværet med at overføre filer mellem enheder. Inspireret af Apple AirDrop, men fungerer på tværs af alle platforme og browsere, opdager Snapdrop automatisk enheder på det samme netværk og muliggør øjeblikkelige peer-to-peer-overførsler – ingen konti, ingen app-installationer og ingen konfiguration påkrævet.

Selv-hosting af Snapdrop på din VPS skaber et privat, altid tilgængeligt fildelingsmiljø udelukkende inden for din infrastruktur. I modsætning til den offentlige Snapdrop.net-tjeneste holder din selv-hostede instans alle opdagelses- og overførselsdata på dit eget netværk, hvilket er afgørende for organisationer, der håndterer fortrolige oplysninger eller opererer i miljøer med strenge krav til datahåndtering.