Implementer RStudio Server med et-klik-installation
Browserbaseret R IDE til statistisk databehandling, dataanalyse og visualisering uden lokal installation.
Vælg en VPS-pakke til RStudio Server
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med RStudio Server
RStudio Server er den webbaserede version af RStudio IDE, det mest udbredte udviklingsmiljø for R-programmeringssproget. Det kører udelukkende i en browser, hvilket giver datavidenskabsfolk, statistikere og forskere det samme funktionsrige R-miljø, som de ville have på en lokal desktop — scripteditor, konsol, plotfremviser, pakkehåndtering og miljøinspektør — uden at kræve, at R eller RStudio er installeret på hver enkelt brugers maskine.
Selv-hosting af RStudio Server på en VPS giver dit team et vedvarende R-miljø understøttet af dedikeret CPU og hukommelse. Analyser, pakkeinstallationer og store datasæt forbliver på serveren i stedet for at forbruge lokale maskinressourcer, hvilket gør det praktisk at køre beregningstunge R-arbejdsbelastninger fra enhver enhed.
Vigtige funktioner i RStudio Server
Fuld R IDE i browseren
Den komplette RStudio-grænseflade – scripteditor, konsol, miljøbrowser og plotfremviser – kører i din browser, uden at der kræves en lokal R-installation.
R Markdown-notesbøger
Opret og gengiv R Markdown-dokumenter, der kombinerer kode, output og prosa til reproducerbare HTML-, PDF- eller Word-rapporter med et enkelt klik.
Shinyapp-udvikling
Byg og forhåndsvis interaktive Shiny webapplikationer direkte fra editoren med et live forhåndsvisningspanel for hurtig iteration.
Pakkestyring
Installer og administrer R-pakker fra CRAN, Bioconductor og GitHub direkte fra IDE'en med automatisk afhængighedsløsning.
Indbygget Git-integration
Versionsstyring af scripts, analyser og projekter med indbygget Git- og SVN-understøttelse uden at forlade IDE'en.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre RStudio Server
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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