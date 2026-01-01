RStudio Server er den webbaserede version af RStudio IDE, det mest udbredte udviklingsmiljø for R-programmeringssproget. Det kører udelukkende i en browser, hvilket giver datavidenskabsfolk, statistikere og forskere det samme funktionsrige R-miljø, som de ville have på en lokal desktop — scripteditor, konsol, plotfremviser, pakkehåndtering og miljøinspektør — uden at kræve, at R eller RStudio er installeret på hver enkelt brugers maskine.

Selv-hosting af RStudio Server på en VPS giver dit team et vedvarende R-miljø understøttet af dedikeret CPU og hukommelse. Analyser, pakkeinstallationer og store datasæt forbliver på serveren i stedet for at forbruge lokale maskinressourcer, hvilket gør det praktisk at køre beregningstunge R-arbejdsbelastninger fra enhver enhed.