Novu er en open source-notifikationsinfrastrukturplatform, der giver produkt- og ingeniørteams en enkelt API til at sende notifikationer på tværs af alle kanaler – e-mail, SMS, push, in-app og chat. I stedet for at integrere separate udbydere for hver kanal dirigerer Novu alle notifikationer gennem ét system med en visuel workflow-bygger, kanalpræferencer pr. bruger og en leveringslog til fejlfinding af mislykkede afsendelser.

Selv-hosting af Novu holder notifikationsindhold, abonnentdata og udbyderlegitimationsoplysninger udelukkende på din egen infrastruktur. Der er ingen gebyrer pr. notifikation, ingen data forlader dine servere og fuld kontrol over hastighedsgrænser og genforsøgspolitikker – hvilket gør det til det rigtige valg for privatlivsfølsomme applikationer og teams, der har brug for forudsigelige notifikationsomkostninger i stor skala.