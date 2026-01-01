Udrul Novu med et-klik installation.
Open source notifikationsinfrastruktur til afsendelse af e-mail, SMS, push og in-app notifikationer via en enkelt samlet API.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Novu
Novu er en open source-notifikationsinfrastrukturplatform, der giver produkt- og ingeniørteams en enkelt API til at sende notifikationer på tværs af alle kanaler – e-mail, SMS, push, in-app og chat. I stedet for at integrere separate udbydere for hver kanal dirigerer Novu alle notifikationer gennem ét system med en visuel workflow-bygger, kanalpræferencer pr. bruger og en leveringslog til fejlfinding af mislykkede afsendelser.
Selv-hosting af Novu holder notifikationsindhold, abonnentdata og udbyderlegitimationsoplysninger udelukkende på din egen infrastruktur. Der er ingen gebyrer pr. notifikation, ingen data forlader dine servere og fuld kontrol over hastighedsgrænser og genforsøgspolitikker – hvilket gør det til det rigtige valg for privatlivsfølsomme applikationer og teams, der har brug for forudsigelige notifikationsomkostninger i stor skala.
Vigtige funktioner i Novu
Multikanallevering
Send e-mail-, SMS-, push-, in-app- og chatnotifikationer via et enkelt API uden at integrere hver udbyder separat.
Visuel Arbejdsgangsbygger
Design flertrinsnotifikationssekvenser med forgreningslogik og forsinkelser ved hjælp af en træk-og-slip-editor – ingen kode påkrævet.
50+ Udbyderintegrationer
Opret forbindelse til SendGrid, Twilio, FCM, Slack og 50+ andre udbydere med forudbyggede integrationer, der udelukkende administreres fra dashboard-brugerfladen.
Abonnentpræferencer
Giv brugere mulighed for at styre, hvilke notifikationskanaler de modtager pr. emne, hvilket reducerer frameldinger og forbedrer det langvarige engagement.
Leveringsobservérbarhed
Inspicér status for hver notifikation i en realtidsleveringslog med antal genforsøg, udbydersvar og fejldetaljer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Novu
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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