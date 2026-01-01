FreeCAD er en gratis og open source parametrisk 3D CAD-modelleringssoftware, der bruges af ingeniører, produktdesignere og arkitekter verden over. I modsætning til mesh-baserede værktøjer arbejder FreeCAD med præcis, begrænsningsbaseret geometri, så hver dimension kan ændres på ethvert tidspunkt uden at genopbygge en model fra bunden. Denne skabelon kører FreeCAD i et browser-tilgængeligt skrivebord via KasmVNC, hvilket forvandler enhver internetforbundet enhed til en kapabel CAD-arbejdsstation.

Selv-hosting af FreeCAD på din VPS betyder, at dit ingeniørmiljø — herunder brugerdefinerede makroer, delebiblioteker og projektfiler — altid er tilgængeligt fra enhver enhed uden at skulle administrere softwareinstallationer på tværs af flere maskiner. Vedvarende volumenlager holder alt dit arbejde intakt på tværs af containeropdateringer og genstarter.