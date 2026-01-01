Installer FreeCAD med ét-klik-installation.
Gratis parametrisk 3D CAD-modelleringsværktøj tilgængelig fra enhver browser via KasmVNC, uden at kræve lokal installation.
Vælg en VPS-pakke til FreeCAD
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med FreeCAD
FreeCAD er en gratis og open source parametrisk 3D CAD-modelleringssoftware, der bruges af ingeniører, produktdesignere og arkitekter verden over. I modsætning til mesh-baserede værktøjer arbejder FreeCAD med præcis, begrænsningsbaseret geometri, så hver dimension kan ændres på ethvert tidspunkt uden at genopbygge en model fra bunden. Denne skabelon kører FreeCAD i et browser-tilgængeligt skrivebord via KasmVNC, hvilket forvandler enhver internetforbundet enhed til en kapabel CAD-arbejdsstation.
Selv-hosting af FreeCAD på din VPS betyder, at dit ingeniørmiljø — herunder brugerdefinerede makroer, delebiblioteker og projektfiler — altid er tilgængeligt fra enhver enhed uden at skulle administrere softwareinstallationer på tværs af flere maskiner. Vedvarende volumenlager holder alt dit arbejde intakt på tværs af containeropdateringer og genstarter.
Vigtige funktioner i FreeCAD
Browserbaseret adgang
Fuldt FreeCAD-skrivebord leveret via KasmVNC, tilgængeligt fra enhver moderne browser uden at installere noget lokalt.
Parametrisk modellering
Constraint-baseret skitseprogram og Part Design-arbejdsbænk lader dig ændre enhver dimension til enhver tid uden at genopbygge modellen.
Multiarbejdsbænkmiljø
Dedikerede arbejdsbænke til solidmodellering, samlinger, tekniske tegninger, FEM-analyse og mere i én enkelt applikation.
Standardformatsupport
Importer og eksporter STEP-, IGES-, STL-, DXF- og SVG-filer for kompatibilitet med andre CAD-værktøjer og produktionsarbejdsgange.
Python-scripting
Automatiser gentagne opgaver, opret brugerdefinerede makroer, og byg nye arbejdsborde ved hjælp af den indbyggede Python-scripting-motor.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre FreeCAD
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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