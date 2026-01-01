LibreDesk er en open source kundesupportplatform, der samler samtaler fra e-mail, live chat og andre kanaler i ét samlet teamarbejdsområde. Bygget til supportteams i alle størrelser dækker den hele supportlivscyklussen – fra første kontakt til løsning – med værktøjer til tildeling, prioritering, SLA-sporing, standard svar og kundetilfredshedsundersøgelser.

Selv-hosting af LibreDesk giver dit team fuldt ejerskab over samtaleloggene og kundedata, uden gebyrer pr. agent eller pr. sag. Du kontrollerer infrastrukturen, integrationerne og opbevaringspolitikkerne, og forbinder dine e-mailindbakker og chatwidgets direkte uden at dirigere data gennem en tredjeparts SaaS-platform.