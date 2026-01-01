Installer LibreDesk med etklikinstallation
Open source omnichannel kundesupportplatform med ticketing, livechat, e-mailindbakker og SLA-styring.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med LibreDesk
LibreDesk er en open source kundesupportplatform, der samler samtaler fra e-mail, live chat og andre kanaler i ét samlet teamarbejdsområde. Bygget til supportteams i alle størrelser dækker den hele supportlivscyklussen – fra første kontakt til løsning – med værktøjer til tildeling, prioritering, SLA-sporing, standard svar og kundetilfredshedsundersøgelser.
Selv-hosting af LibreDesk giver dit team fuldt ejerskab over samtaleloggene og kundedata, uden gebyrer pr. agent eller pr. sag. Du kontrollerer infrastrukturen, integrationerne og opbevaringspolitikkerne, og forbinder dine e-mailindbakker og chatwidgets direkte uden at dirigere data gennem en tredjeparts SaaS-platform.
Vigtige funktioner i LibreDesk
Omnichannel-indbakker
Administrer e-mail, livechat og API-baserede samtaler fra en samlet indbakke, så medarbejdere aldrig behøver at skifte mellem faner for at svare.
SLA-styring
Definer mål for svar- og løsningstid pr. indbakke, og få automatiske advarsler, før deadlines overskrides.
Automatiseringsregler
Udløs automatisk tildeling, tagging, prioritetsændringer og svar baseret på samtaleforhold og agenttilgængelighed.
Standardsvar
Gem og søg genanvendelige svarskabeloner, så agenter svarer konsekvent på almindelige spørgsmål på få sekunder.
CSAT-undersøgelser
Send tilfredshedsundersøgelser efter løsning automatisk, og spor resultater pr. agent, team og indbakke over tid.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LibreDesk
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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