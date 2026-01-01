Pocket ID er en letvægts, open source OIDC identitetsudbyder med en fundamental forskel: den understøtter kun passkeys til godkendelse, helt uden adgangskodelogin. Brugere registrerer en passkey én gang — ved hjælp af deres telefon, hardwarenøgle eller biometri — og fra det tidspunkt godkender de sig til enhver forbundet app med én bevægelse.

Selv-hosting af Pocket ID på din VPS giver dig et enkeltlogon-lag på tværs af alle dine selv-hostede tjenester uden at køre en tung identitetsplatform. Én container med indbygget SQLite-lagring betyder, at der ikke er noget at vedligeholde — tilslut dine apps som OIDC-klienter og fjern adgangskoder fra hele din selv-hostede stak.