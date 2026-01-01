Installer Pocket ID med ét-kliks installation.
Adgangsnøgle-baseret OIDC-udbyder, der tilføjer adgangskodeløs enkeltlogon til alle dine selvhostede apps.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Pocket ID
Pocket ID er en letvægts, open source OIDC identitetsudbyder med en fundamental forskel: den understøtter kun passkeys til godkendelse, helt uden adgangskodelogin. Brugere registrerer en passkey én gang — ved hjælp af deres telefon, hardwarenøgle eller biometri — og fra det tidspunkt godkender de sig til enhver forbundet app med én bevægelse.
Selv-hosting af Pocket ID på din VPS giver dig et enkeltlogon-lag på tværs af alle dine selv-hostede tjenester uden at køre en tung identitetsplatform. Én container med indbygget SQLite-lagring betyder, at der ikke er noget at vedligeholde — tilslut dine apps som OIDC-klienter og fjern adgangskoder fra hele din selv-hostede stak.
Vigtige funktioner i Pocket ID
Kun Passkey-autentificering
Autentificering sker udelukkende via WebAuthn-adgangsnøgler – ingen adgangskoder at administrere, lække eller nulstille på tværs af alle tilsluttede applikationer.
OIDC-udbyder
Fungerer som en standardkompatibel OpenID Connect-udbyder, så enhver app, der understøtter OIDC, kan delegere godkendelse til Pocket ID.
Brugerselvbetjeningsportal
Brugere administrerer deres egne adgangsnøgler, aktive sessioner og autoriserede applikationer via et rent selvbetjeningsdashboard.
LDAP-integration
Opret forbindelse til en eksisterende LDAP eller Active Directory for at importere brugere i stedet for manuelt at administrere konti i Pocket ID.
Auditlog
Spor hvert login, registrering af adgangsnøgle og klientautorisationshændelse med en indbygget søgbar revisionslog.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Pocket ID
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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