Installer Zenfeed med ét-klik-installation
AI-drevet RSS-hub, der opsummerer, semantisk søger og dirigerer dine feeds til handlingsrettede advarsler og briefinger.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Zenfeed
Zenfeed er et open source AI-informationshub, der kombinerer en klassisk RSS-læser med en personlig LLM-sekretær. I stedet for at drukne i rå feeds, sendes hver artikel gennem en konfigurerbar pipeline, der opsummerer indholdet, klassificerer det med brugerdefinerede prompter og indlejrer det i et semantisk indeks, som du kan forespørge i naturligt sprog. Sporingsregler omdanner vilkårlige emner til tilbagevendende opgaver, der leverer planlagte briefinger, overvågningsresuméer eller webhook-notifikationer, når matchende indhold vises.
Selv-hosting af Zenfeed på din egen VPS holder din abonnementsliste, læsehistorik og din LLM API-nøgle på infrastruktur, du kontrollerer. Skabelonen samler web-brugerfladen, zenfeed-motoren med vedvarende lagring og en privat RSSHub-instans, så du kan abonnere på tusindvis af kilder, der ikke eksponerer native RSS-feeds.
Vigtige funktioner i Zenfeed
AI-resumeer
Hver artikel sendes gennem en LLM, der producerer et kortfattet resumé, så du kan scanne snesevis af kilder på minutter i stedet for timer.
Semantisk søgning
Et indlejringsindeks lader dig forespørge din læsehistorik i naturligt sprog og finde relaterede historier på tværs af feeds og tid.
Planlagte briefinger
Konfigurer gentagne opgaver, der samler daglige eller ugentlige oversigter af det, der betyder mest, og leverer dem via e-mail eller webhook.
Emneovervågning
Definer sporingsregler med brugerdefinerede prompter, der udløser notifikationer, når nye artikler matcher et emne, en virksomhed eller et søgeord.
Medfølgende RSSHub
En indbygget RSSHub-instans forvandler tusindvis af sider uden indbyggede feeds til abonnementer, som du kan føre gennem AI-pipelinen.
Åbn MCP-server
Fungerer som en Model Context Protocol-server, så AI-klienter såsom Cherry Studio kan chatte direkte med dit personlige feed-bibliotek.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Zenfeed
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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