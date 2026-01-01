Zenfeed er et open source AI-informationshub, der kombinerer en klassisk RSS-læser med en personlig LLM-sekretær. I stedet for at drukne i rå feeds, sendes hver artikel gennem en konfigurerbar pipeline, der opsummerer indholdet, klassificerer det med brugerdefinerede prompter og indlejrer det i et semantisk indeks, som du kan forespørge i naturligt sprog. Sporingsregler omdanner vilkårlige emner til tilbagevendende opgaver, der leverer planlagte briefinger, overvågningsresuméer eller webhook-notifikationer, når matchende indhold vises.

Selv-hosting af Zenfeed på din egen VPS holder din abonnementsliste, læsehistorik og din LLM API-nøgle på infrastruktur, du kontrollerer. Skabelonen samler web-brugerfladen, zenfeed-motoren med vedvarende lagring og en privat RSSHub-instans, så du kan abonnere på tusindvis af kilder, der ikke eksponerer native RSS-feeds.