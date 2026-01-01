Windmill er en open source-udviklerplatform, der konverterer scripts skrevet i Python, TypeScript, Go, Bash og SQL til interne værktøjer med autogenererede web-brugerflader, planlægbare workflows og kaldbare REST API'er. Den eliminerer det kedelige arbejde med at bygge adminpaneler og interne dashboards ved at generere grænseflader direkte fra scriptsignaturer.

Selv-hosting af Windmill på en VPS holder al intern værktøjskode og data inden for din infrastruktur. Den inkluderede worker-tjeneste udfører jobs i isolerede miljøer, PostgreSQL gemmer workflow-tilstand og kørselshistorik, og en hemmelighedsmanager håndterer API-nøgler og legitimationsoplysninger uden at hardcode dem i scripts.