Udrul Windmill med enkeltklikinstallation.
Open source udviklerplatform, der omdanner scripts til interne værktøjer, planlagte arbejdsgange og autogenererede brugergrænseflader.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Windmill
Windmill er en open source-udviklerplatform, der konverterer scripts skrevet i Python, TypeScript, Go, Bash og SQL til interne værktøjer med autogenererede web-brugerflader, planlægbare workflows og kaldbare REST API'er. Den eliminerer det kedelige arbejde med at bygge adminpaneler og interne dashboards ved at generere grænseflader direkte fra scriptsignaturer.
Selv-hosting af Windmill på en VPS holder al intern værktøjskode og data inden for din infrastruktur. Den inkluderede worker-tjeneste udfører jobs i isolerede miljøer, PostgreSQL gemmer workflow-tilstand og kørselshistorik, og en hemmelighedsmanager håndterer API-nøgler og legitimationsoplysninger uden at hardcode dem i scripts.
Vigtige funktioner i Windmill
Flersprogede skripter
Skriv automatiseringer i Python, TypeScript, Go, Bash eller SQL – Windmill håndterer udførelse, afhængigheder og sandboxing.
Autogenererede brugergrænseflader
Windmill genererer automatisk webformularer og brugerflader ud fra scriptparametertyper, så ikke-udviklere kan køre værktøjer uden kode.
Arbejdsgangsbygger
Kæd scripts sammen i flertrinsarbejdsgange med betinget forgrening, løkker og parallel udførelse ved hjælp af en visuel DAG-editor.
Cron-planlægger
Kør scripts og arbejdsgange på cron-tidsplaner eller hændelsestrigger uden at administrere separat cron-infrastruktur.
Hemmelighedsstyring
Gem API-nøgler, adgangskoder og tokens som krypterede variabler, der er tilgængelige for scripts uden at indlejre dem i kode.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Windmill
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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