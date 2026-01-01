Haven er en open source-personlig blogapplikation bygget på Ruby on Rails til skribenter, der ønsker et privat rum at dele med venner og familie frem for det offentlige internet. Der er ingen selvregistrering, ingen annoncer, ingen trackere og intet algoritmisk feed — kun de personer, du opretter konti til, kan læse dine indlæg.

Selv-hosting af Haven på din egen VPS holder dine dagbogsindlæg, fotos og abonnentliste fuldstændig under din kontrol, med en Markdown-editor, indbygget RSS-læser og billednedskalering, der er tunet til læsning med lav båndbredde.