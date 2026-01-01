Implementer Haven med et-klik-installation.
Privat selvhostet blogplatform til personlige dagbøger, familieopdateringer og indlæg, der kun deles med folk, du inviterer.
Vælg en VPS-pakke til Haven
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Haven
Haven er en open source-personlig blogapplikation bygget på Ruby on Rails til skribenter, der ønsker et privat rum at dele med venner og familie frem for det offentlige internet. Der er ingen selvregistrering, ingen annoncer, ingen trackere og intet algoritmisk feed — kun de personer, du opretter konti til, kan læse dine indlæg.
Selv-hosting af Haven på din egen VPS holder dine dagbogsindlæg, fotos og abonnentliste fuldstændig under din kontrol, med en Markdown-editor, indbygget RSS-læser og billednedskalering, der er tunet til læsning med lav båndbredde.
Vigtige funktioner i Haven
Privat som standard
Ingen selvregistrering betyder, at kun inviterede læsere kan se dine indlæg, fotos og kommentarer — ideelt til familieblogs og personlige dagbøger.
Markdowneditor
Skriv indlæg i markdown med live forhåndsvisning, indlejrede billeder, video og lyd gengivet direkte i editoren.
Indbygget RSS-læser
Følg andre Haven-blogs og offentlige feeds direkte fra dit eget kontrolpanel uden en separat feedlæser.
Private RSS-feeds
Hver inviteret læser får en personlig godkendt RSS-URL, så de kan abonnere i enhver feedlæser uden at eksponere din blog offentligt.
Båndbreddevenlig
Uploadede billeder nedskaleres automatisk, og grænsefladen leveres uden JavaScript-frameworks, så siderne forbliver hurtige på langsomme netværk.
Tilpasselig tematisering
Indsæt brugerdefineret CSS og skrifttyper direkte fra administrationen for at matche din personlige stil uden at forke kodebasen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Haven
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
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Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.