Installer OpenHuman med ét klik.
Selvhostet personlig AI-kerne, der forbinder 118+ apps og bygger et privat hukommelsestræ, du fuldt ud kontrollerer.
Vælg en VPS-pakke til OpenHuman
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OpenHuman
OpenHuman er en open source personlig AI-superintelligens, der er designet til at køre på din egen infrastruktur. Bygget op omkring en Rust-kerne og et lokal-først hukommelsestræ, der er kompatibelt med Obsidian, forbinder den sig til over hundrede tjenester via ét-klik OAuth — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalender og mange flere — og trækker stille og roligt friske data ind i en privat vidensbase hvert tyvende minut.
Ved at selvhoste OpenHuman bevares hver e-mail, hvert dokument og hver samtale i et arbejdsområde, du ejer, samtidig med at du stadig kan dirigere anmodninger til ræsonnements-, hurtige eller visionsmodeller efter behov. Der er ingen gebyrer pr. bruger, ingen leverandørlåsning, og ingen tredjeparts AI-tjeneste ser nogensinde dine rådata, medmindre du udtrykkeligt dirigerer dem dertil.
Vigtige funktioner i OpenHuman
Lokalførsthukommelse
Hver besked, dokument og integrationssynkronisering lander i et lokalt SQLite-lager og et Obsidian-kompatibelt pengeskab, som du kan læse, redigere og sikkerhedskopiere direkte på disken.
118+ integrationer
OAuth-forbindelser med ét klik til Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalender og snesevis flere, med en baggrundsarbejder der opdaterer data hvert tyvende minut.
Indbyggede agentværktøjer
Indbygget websøgning, scraping, filsystemadgang, git-operationer og stemme (STT/TTS) lader agenter handle på dine vegne uden eksterne plugin-frameworks.
TokenJuice komprimering
En enhedsbaseret promptkompressor, der fjerner redundante tokens fra agentkald og reducerer model-API-omkostninger med op til 80% i langvarige arbejdsgange.
Samlet modelrouting
Skift mellem ræsonnement-, hurtige og visionmodeller via et enkelt abonnement, eller peg kernen mod lokale Ollama- og LM Studio-backends for fuld fortrolighed.
Hærdet RPC-kerne
Den hovedløse Rust-kerne eksponerer et bærer-autentificeret RPC-slutpunkt, kører som en skrivebeskyttet container med deaktiverede funktioner og parres problemfrit med desktop-klienter over netværket.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenHuman
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.