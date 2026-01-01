OpenHuman er en open source personlig AI-superintelligens, der er designet til at køre på din egen infrastruktur. Bygget op omkring en Rust-kerne og et lokal-først hukommelsestræ, der er kompatibelt med Obsidian, forbinder den sig til over hundrede tjenester via ét-klik OAuth — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalender og mange flere — og trækker stille og roligt friske data ind i en privat vidensbase hvert tyvende minut.

Ved at selvhoste OpenHuman bevares hver e-mail, hvert dokument og hver samtale i et arbejdsområde, du ejer, samtidig med at du stadig kan dirigere anmodninger til ræsonnements-, hurtige eller visionsmodeller efter behov. Der er ingen gebyrer pr. bruger, ingen leverandørlåsning, og ingen tredjeparts AI-tjeneste ser nogensinde dine rådata, medmindre du udtrykkeligt dirigerer dem dertil.